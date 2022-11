ESTAC : Avant Auxerre, Chavalerin pointe le gros problème de Troyes

L' ESTAC affronte l'AJ Auxerre ce week-end, dans un match entre deux concurrents. Xavier Chavalerin sait ce qu'il faut améliorer avant cette rencontre.

Sur les cinq derniers matchs, l' ESTAC n'a pas remporté la moindre rencontre. Une série négative qu'il faudra stopper contre l' AJ Auxerre si les Troyens veulent passer la trêve l'esprit tranquille. Un match clé donc pour les hommes de Bruno Irles qui joueront à domicile, eux qui n'ont remporté qu'un seul de leurs 6 matchs au stade de l'Aube cette saison. Xavier Chavalerin, présent en conférence de presse, sait ce qu'il manque à son équipe.

"On sait que face à ces équipes-là, on a un peu plus le ballon. Cette année, c’est là où on a un peu plus de mal, quand on doit faire le jeu et se procurer des occasions en remontant le ballon. On doit travailler là-dessus, on le sait depuis l’année dernière, quand on avait un peu plus le ballon on se procurait plus d’occasions."