PSG Mercato : Dénouement imminent pour Milan Skriniar !

Publié par Thomas le 02 novembre 2022 à 18:18

Grand objectif du PSG depuis l'été dernier, le défenseur slovaque, Milan Skriniar, serait proche de voir son destin scellé.

PSG Mercato : L’Inter Milan plus que jamais confiant pour Skriniar

Voilà un nom qui n’a pas manqué d’envahir les tabloïds lors du dernier marché des transferts. À 27 ans, Milan Skriniar fait saliver plusieurs écuries européennes et le Paris Saint-Germain n’échappe pas à la règle. Les Rouge et Bleu ont fait du roc slovaque leur priorité en défense centrale mais s’étaient heurtés aux importantes exigences des dirigeants interistes. Car si le PSG pousse d’un côté pour récupérer le défenseur central, de l’autre, l’écurie lombarde, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin, force sa prolongation.

Une lutte à distance où Paris perd progressivement du terrain. Alors que le club de la capitale est revenu à la charge en vue du mercato hivernal, une offensive importante de l’Inter Milan aurait chamboulé les plans du joueur, qui se voyait partir en 2023. D’après la presse italienne, les deux parties travailleraient positivement pour une extension de contrat et seraient optimistes quant à la bonne issue du dossier. Ce mercredi, le directeur du recrutement milanais, Giuseppe Marotta, a confirmé cette tendance annonçant même vouloir finaliser le deal d’ici la Coupe du Monde.

" La valeur de Skriniar est superlative, sur et hors du terrain, donc je suis très optimiste que nous puissions conclure ces négociations avant la pause de la Coupe du monde, donc vers le 13 novembre. Nous avons des signes très positifs ", a-t-il déclaré à Sky Sports Italia.

PSG Mercato : Une piste francophone pour oublier Milan Skriniar ?

Face à ce nouvel échec défensif, Luis Campos devrait orienter ses recherches vers un profil plus accessible, s’inscrivant dans le nouvel ADN parisien. En effet, depuis l’arrivée du Portugais à la tête du recrutement, le Paris SG cible en priorité des joueurs familiers à la Ligue 1 ou francophones. À l’image des venues de Galtier, Sanches, Ekitike ou encore Mukiele, les Rouge et Bleu veulent réaliser la même opération pour leur charnière centrale. Dans cette optique, le PSG s’était rapproché de Mohamed Simakan (RB Leipzig) et Axel Disasi (AS Monaco) sans que les négociations n’aboutissent. Cette saison, le nom d’Evan Ndicka (Eintracht Francfort) revient avec insistance pour le mercato de janvier.