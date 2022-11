Stade Rennais : Le SRFC contre le Barça au tour suivant ?

Publié par Thomas le 03 novembre 2022 à 12:39

En cas de deuxième place au classement en Ligue Europa, le Stade Rennais pourrait tomber contre le Barça d'Ousmane Dembélé mais pas que.

Stade Rennais : Les 8 adversaires possibles pour le SRFC en cas de 2e place

Tout se joue ce soir pour Bruno Genesio et ses hommes, qui ont l’opportunité d’acter leur première place du groupe B de Ligue Europa contre la modeste équipe de Larnaca au Roazhon Park. Au coude à coude avec le Fenerbahçe au classement, les Rouge et Noir aborderont cette rencontre comme une finale avant l’heure. Et pour cause, en cas de contre-performance, le SRFC devrait se cantonner à une 2e place du groupe, synonyme de barrage contre un reversé de Ligue des Champions. Dans cette hypothèse, plusieurs options s’offrent au Stade Rennais, dont quelques gros morceaux.

En cas de moins bon résultat que le Fenerbahçe ce soir, les Bretons pourraient tout simplement hériter du FC Barcelone, 3e de sa poule en Ligue des Champions et reversé en Europa League. Même schéma pour la Juventus, battue hier par le PSG, qui pourrait devenir le prochain adversaire de Rennes. Outre ces deux cadors, le SRFC pourrait tomber contre le RB Salzbourg, le Sporting Portugal, l’Ajax Amsterdam, le FC Séville, le Shakhtar Donetsk ou encore le Bayer Leverkusen.

Stade Rennais : Bruno Genesio devrait mettre son équipe type contre Larnaca

" L’erreur à ne pas faire, c’est d’attaquer le match en se disant qu’il faut marquer trois, quatre, cinq buts. Il faut attaquer le match en se disant qu’il faut le gagner, déjà. Le premier objectif, c’est de le gagner, car on aurait l’air idiots de ne pas profiter d’une contre-performance du Fener. Il ne faut surtout pas se dire qu’il faut gagner par je ne sais pas combien de buts d’écart car on n’en sait rien, c’est un casse-tête chinois ", indiquait hier Bruno Genesio en conférence de presse.

D'après Ouest-France, l’entraîneur rennais devrait utiliser un 4-3-3 ce soir en l’absence de sa sentinelle portugaise, Xeka. Face au club chypriote, le technicien français pourrait être tenté par un léger turnover, d’abord dans les buts, où Dogan Alemadar est pressenti pour débuter. En défense, Christopher Wooh devrait assurer son rang une nouvelle fois à la place de Joe Rodon, tandis qu’en attaque, Kamaldeen Sulemana voire Jérémy Doku pourraient être alignés d’entrée de jeu.