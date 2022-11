Stade Rennais-Larnaca : La compo du SRFC avec une surprise !

Publié par Thomas le 02 novembre 2022 à 17:48

Ce jeudi, le Stade Rennais reçoit Larnaca en Ligue Europa pour un match crucial pour la qualification en 8es. Découvrez la compo du SRFC.

Stade Rennais : Quel milieu contre Larnaca ?

Après sa victoire sans bavure contre le Montpellier HSC le week-end dernier, le SRFC reçoit ce jeudi le petit poucet du groupe B de Ligue Europa, Larnaca. Assuré de finir dans les deux premières places mais toujours en compétition avec le Fenerbahçe pour la qualification directe en 8es de finale, le club breton se doit de repartir avec les trois points ce soir du Roazhon Park. Pour ce faire, Bruno Genesio pourra compter sur un effectif au complet, hormis les blessés de longue date (Santamaria, Omari) et Xeka (pas qualifié pour la Ligue Europa). L’occasion pour l’entraîneur rennais d’aligner son équipe type dans son schéma préférentiel.

Si l’ossature générale reste la même, l’absence de Xeka pousse Bruno Genesio à repenser son entrejeu avec plusieurs possibilités qui s’offrent à lui. Alors que Lesley Ugochukwu devrait une nouvelle fois remplacer le Portugais dans un rôle plus défensif, le deuxième poste au milieu reste disputé. Si Flavien Tait semblait avoir les faveurs de son coach en début de saison, la montée en puissance récente de Lovro Majer a complètement redistribué les cartes. Titulaire lors des deux dernières rencontres et récemment prolongé chez les Rouge et Noir, le milieu offensif croate devrait assurer son rang dans l’entrejeu jeudi soir.

Stade Rennais : Dogan Alemdar attendu dans les buts du SRFC

Petite surprise à prévoir pour cette dernière journée de Ligue Europa, le Turc Dogan Alemdar devrait débuter dans les buts contre Larnaca au Roazhon Park. Si la tendance n’a pas explicitement été confirmée par Bruno Genesio en conférence de presse, elle a néanmoins été suggérée par le technicien rennais, dans l’optique de faire souffler Steve Mandanda (touché aux adducteurs) avant la Coupe du Monde. Pour rappel, le jeune gardien de 20 ans était entré en jeu à la place de l’international tricolore lors de la rencontre face à Fenerbahçe. En conférence de presse, Bruno Genesio a confirmé sa volonté de l'inscrire dans la durée au SRFC.

" C’est le projet, l’idée qu’on a, la raison pour laquelle il est venu. Il est dans un contexte très favorable. L’année dernière il a participé à beaucoup de rencontres. Cette année il a la chance d’avoir devant lui un gardien très expérimenté qui l’aide énormément au jour le jour. Même deux, avec Romain Salin. Je sais qu’il l’apprécie beaucoup et lui donne beaucoup de conseils sur la gestion des émotions. Il avance, il progresse, il a le potentiel pour devenir un très bon gardien du championnat de France, et être le gardien de la sélection à moyen terme. Tous les joueurs qui jouent, ce ne sont pas des cadeaux, c’est car ils le méritent. A un moment donné, j’estime qu’il faut les concerner le plus possible. "

En défense, l’entraîneur du Stade Rennais pourrait être tenté de réaligner son jeune talent Christopher Wooh. Dans l’ombre de Joe Rodon depuis la reprise, l’ancien joueur du RC Lens semble avoir gagné en protagonisme ces derniers temps, livrant notamment de belles prestations lorsque son compère gallois était suspendu.

Compo probable du Stade Rennais contre Larnaca :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, C. Wooh, A. Theate, A. Truffert

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, L. Ugochukwu, L. Majer, M. Terrier

Attaquants : A. Kalimuendo, A. Gouiri