Mercato PSG : Real, Zlatan Ibrahimovic attaque violemment Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 03 novembre 2022 à 15:09

La décision de Kylian Mbappé de snober le Real Madrid pour prolonger avec le PSG continue de faire grincer les dents. Zlatan Ibrahimovic a donné son avis.

Malgré un accord de principe conclu avec Florentino Pérez pour rejoindre librement le Real Madrid en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. À la surprise générale, l’attaquant de 23 ans a signé un nouveau contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, en mai dernier avec le club de la capitale.

Une prolongation polémique, puisque selon plusieurs sources, le PSG a tout cédé au clan Mbappé pour le convaincre de rester en Ligue 1, notamment un incroyable salaire de 72 millions d’euros brut par an, soit 6 millions d’euros brut par mois. Sans compter une prime à la signature de 180 millions d’euros, une prime de fidélité de 240 millions d’euros, étalée sur les trois saisons à venir. Avec son nouveau contrat, Mbappé gagne, en termes de salaires et de primes versés par le PSG, environ 210 millions d’euros par an, soit le quart du budget de l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. Une situation totalement dingue pour Zlatan Ibrahimovic. Pour l’attaquant de l’AC Milan, le champion du monde 2018 s’est placé au dessus du club.

« S’il a fait le bon choix pour lui ? Non. Pour Paris ? Oui. PSG, pas Paris. Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui. Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club », a dénoncé l’ancien avant-centre du Paris SG, qui n’a pas manqué de pointer l’égo du clan Mbappé.

PSG Mercato : Zlatan conseille Mbappé pour la suite de sa carrière

Connu pour sa propension à dire haut et fort tout ce qu’il pense, souvent même avec des mots choquants, Zlatan Ibrahimovic estime que Kylian Mbappé fait preuve d’un égo surdimensionné. Après son avis très tranché sur son de rester au Paris Saint-Germain, l’ancien international suédois a conseillé à l’enfant de Bondy de commencer déjà à se discipliner pour espérer atteindre le niveau d’un Zinedine Zidane qu’il veut imiter.

« Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es (…) Mais pour qui tu te prends ? (…) Mbappé, en tant que personne, je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline, tu perds ton identité. Il y a une raison pour laquelle Zidane est Zidane. Mbappé veut imiter Zidane ? Qu’il commence à avoir envie de progresser », a expliqué le buteur de l’AC Milan.