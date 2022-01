PSG Mercato : Zlatan Ibrahimovic menace ouvertement Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2022 à 21:15

Six ans après son départ, Zlatan Ibrahimovic se dit prêt à revenir au PSG. Et le buteur de l’AC Milan lorgne directement le poste de Leonardo.

Ibrahimovic : « Le jour où je voudrai être directeur sportif… »

À la faveur d’une interview accordée au JDD, Zlatan Ibrahimovic a évoqué son passage au Paris Saint-Germain de 2012 à 2016 avant de revenir sur son intention de revenir dans la capitale en tant que directeur sportif. L’attaquant de 40 ans avait en effet offert ses services au président Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier avec pour objectif de « remettre de l’ordre dans son équipe » selon les propos de son livre « Adrénaline. »

Lors de l’interview de ce dimanche, l’avant-centre de l’AC Milan a remis le couvert, déclarant notamment : « le jour où je voudrai être directeur sportif du PSG, je le serai. C'est moi qui décide, ce n'est pas eux qui m'appellent : quand je veux y aller, j'y vais. » Libre le 30 juin prochain, Zlatan Ibrahimovic pourrait donc être un sérieux concurrent à un Leonardo de plus en plus contesté en interne selon plusieurs sources locales et étrangères. Pour son éventuel futur rôle chez les Bleu et Rouge, le géant suédois a même déjà des idées.

PSG Mercato : Zlatan et le recrutement à faire au Paris SG

Si le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi décidaient de se séparer de Leonardo pour lui confier la direction sportive du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic sait déjà ce qu’il faudra faire pour améliorer l’équipe des Rouge et Bleu. Répondant au JDD, l’ancien avant-centre de Manchester United assure qu’il ne faut surtout plus recruter de grosses stars puisqu’il y en a déjà assez en ce moment. « Il y a déjà quelques champions dans l'équipe, non ? En acheter d'autres, ça me paraît un peu exagéré », a expliqué le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Paris SG.

Un message envoyé à Leonardo et aux dirigeants parisiens.