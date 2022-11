OM Mercato : Tottenham tente de faire mal encore à Marseille

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2022 à 21:39

Après son élimination en Ligue des champions, l’ OM croisera une nouvelle fois sur le chemin de Tottenham. Les deux écuries foncent sur la même cible.

OM Mercato : Tottenham concurrence Marseille pour Malinovskyi

C’est une grosse déception sportive pour l’ OM. Mardi dernier, le club phocéen avait son destin en main face à Tottenham. Mais les Marseillais ont tout perdu lors de cette sixième et dernière journée de phase de poule de la Ligue des champions. L’Olympique de Marseille s'est incliné face à Tottenham (1-2) est éliminé de toute compétition européenne. La formation entraînée par Igor Tudor devra désormais se concentrer sur le Championnat de France avec pour objectif de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. En attendant, la direction marseillaise compte profiter du prochain mercato hivernal pour apporter quelques retouches à son effectif.

Les dirigeants de l’OM travaillent déjà sur le prochain recrutement hivernal et comptent surtout renforcer leur milieu de terrain. RMC Sport révélait d’ailleurs que les décideurs phocéens ont réactivé la piste menant à Ruslan Malinovskyi, dont le bail expire en juin prochain avec l’Atalanta Bergame. Solide, combattif et très technique, le profil du milieu de terrain ukrainien plait beaucoup au staff marseillais. Après l’avoir pisté cet été, le club phocéen compte donc revenir à la charge pour sa signature cet hiver, avec l’espoir d’avoir plus de réussite cette fois-ci. Mais l’ OM devrait une nouvelle fois affronter Tottenham sur cette piste.

Tottenham prépare une offre pour Malinovskyi

Antonio Conte aimerait étoffer son entrejeu lors de la prochaine fenêtre de transferts. L’entraîneur des Spurs aurait ainsi fait de Ruslan Malinovskyi une cible prioritaire pour son mercato hivernal. Le média italien Il Giorno révèle même que Tottenham prépare une offre de 14 millions d’euros pour boucler la signature du joueur de 29 ans. Une proposition difficile à refuser pour l’Atalanta Bergame, d’autant plus que son milieu de terrain sera libre de tout à l’issue de la saison en cours.

Les dirigeants marseillais pourraient ainsi céder leur redoutable milieu de terrain au club britannique dès cet hiver, au grand dam de l’ OM. Toutefois, rien n’est joué dans ce dossier. L’Olympique de Marseille peut encore rafler la mise pour Ruslan Malinovskyi. Pour cela, les Marseillais devront se montrer très généreux. Car cette forte concurrence pour le milieu de terrain de La DEA risque donc de faire grimper les enchères pour son transfert dès cet hiver.