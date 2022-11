PSG Mercato : Le transfert du phénomène Endrick déjà bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 novembre 2022 à 21:09

Surnommé le nouveau Neymar au Brésil, Endrick fait rêver tous les grands d’Europe, notamment le PSG. Mais le crack de Palmeiras aurait déjà réglé son avenir.

PSG Mercato : Le Real Madrid prend sa vengeance sur le Paris SG

À seulement 16 ans, Endrick affole déjà l’Europe. Le prodige de Palmeiras est même vu comme un futur crack à l’instar de ses compatriotes Vinicius Junior et Rodrygo, qui brillent sous les couleurs du Real Madrid. Et selon les dernières rumeurs en provenance de l’Espagne, le jeune attaquant brésilien pourrait suivre les traces de ses deux compatriotes. En effet, d’après les informations du quotidien Marca, Florentino Pérez serait très confiant et serait le Real Madrid tient la corde pour le transfert d’Endrick.

Alors qu’il a préféré attendre jusqu’à maintenant avant de passer à l’action, Florentino Pérez serait confiant concernant une future arrivée d’Endrick. Le président du club madrilène estimerait avoir répondu à toutes les attentes de l’attaquant de Palmeiras et de ses proches. Après avoir perdu la face devant le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, le Real Madrid serait déterminé à prendre sa vengeance sur ce coup. D’ailleurs, le principal concerné aurait d’ores et déjà tranché en faveur de Real.

Mercato PSG : Endrick veut porter le maillot du Real Madrid

Sous contrat à Palmeiras jusqu’en juin 2025, Endrick pourrait quitter les rangs de son club formateur au moment de sa majorité, soit en 2024. À en croire la chaîne américaine ESPN, des représentants du Real Madrid et de Manchester City étaient présents dans les tribunes de l'Allianz Parque pour superviser la pépite auriverde, alors que Palmeiras recevait ce mercredi Fotaleza dans le cadre de Brasileirao.

Alors que son nom est associé à presque tous les grands clubs européens, le natif de Brasilia rêverait de rejoindre l’effectif du Real Madrid et serait un passionné des Merengues avec pour idole Cristiano Ronaldo et Vinicius Jr. Un accord devrait désormais être trouvé entre les décideurs des deux clubs pour le transfert de la pépite brésilienne. Pour rappel, Palmeiras attendrait entre 35 et 40 millions d’euros pour laisser partir Endrick.