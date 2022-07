Real Madrid Mercato : Perez a pris sa décision pour Cristiano Ronaldo

Publié par Thomas G. le 21 juillet 2022 à 14:44

Real Madrid Mercato : En instance de départ du coté de Manchester United, Cristiano Ronaldo est lié au Real ces derniers jours.

Real Madrid Mercato : Les Merengues se penchent sur Cristiano Ronaldo

C’est le dossier qui agite le monde du football depuis un mois, Cristiano Ronaldo souhaiterait quitter Manchester United. L’international portugais ne s’est toujours pas présenté à l’entraînement avec les Red Devils et le quintuple Ballon d’Or n’a donc pas encore pu travailler avec Erik ten Hag. Le manager néerlandais a d’ailleurs annoncé en conférence de presse qu’il comptait sur l’international portugais.

Cette semaine, le dossier a connu un nouveau rebondissement, CR7 a eté aperçu à Madrid et les rumeurs concernant les deux clubs de la capitale se sont multipliées. D’autant plus que l’un des fils de la star portugaise a été vu à Madrid avec un maillot du Real. Selon Marca, les dirigeants Merengues ont réfléchi à la possibilité de rapatrier Cristiano Ronaldo. Les champions d’Europe en titre ont décidé de se montrer prudent dans ce mercato et de ne plus recruter. Cristiano Ronaldo ne devrait donc pas faire son retour à la Casa Blanca. Le quintuple Ballon d'Or est toujours à la recherche d'un nouveau point de chute.

Real Madrid Mercato : Cristiano Ronaldo ne rejouera pas au Real

À 37 ans, Cristiano Ronaldo veut prouver qu’il fait encore partie des meilleurs joueurs du monde, le buteur portugais cherche un dernier défi à la hauteur de ses ambitions. Un temps annoncé à Chelsea, CR7 ne signera pas au Real Madrid cet été. Selon le journaliste espagnol José Felix Diaz, Cristiano Ronaldo ne rejouera plus sous les couleurs merengues. Les Madrilènes sont tournés vers l’avenir, le club est focalisé sur le recrutement des futurs talents de demain. Cristiano Ronaldo pourrait en revanche affronter le Real Madrid cette saison en cas de signature dans un gros club. L’international portugais pourrait également être confronté à son ancien club en Liga s’il s’engage avec l’Atlético Madrid.