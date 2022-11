OM Mercato : Très bonne nouvelle à 28 M€ pour Longoria

Publié par Ange A. le 04 novembre 2022 à 07:37

Bien qu’éliminé de toutes compétitions européennes, l’ OM va se consoler avec un important chèque. De quoi ravir Pablo Longoria.

OM Mercato : Un joli chèque promis à Marseille

L’Olympique de Marseille ne disputera plus de Coupe d’Europe cette saison. Pour son retour en Ligue des champions cette saison, l’ OM a terminé dernier de sa poule. Une position qui prive le club phocéen de barrages en Ligue Europa. Les Marseillais étaient pourtant qualifiés à la mi-temps de leur dernière rencontre contre Tottenham. Mais les poulains d’Igor Tudor ont laissé leur chance passer dans le second acte en concédant deux buts. Malgré cette nouvelle désillusion européenne, la direction de Marseille pourra se consoler avec un joli chèque. Le club provençal va empocher un joli chèque suite à sa participation à la phase de poules de la C1. Une bonne nouvelle au moment où Pablo Longoria et ses équipes sont en quête de liquidités pour renflouer les caisses du club.

Un lot de consolation pour Longoria après Tottenham

Pour sa participation à la phase de poules de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille devrait percevoir 28 millions d’euros. Cette manne est repartie comme suit : 15,64 millions d’euros sont versés à tous les clubs qualifiés pour la phase de groupes ; ses deux victoires contre le Sporting Lisbonne vont lui rapporter 5,6 millions ; 4,54 millions émanent du coefficient UEFA. Les Marseillais auraient pu toucher une somme plus importante s’ils avaient tenu face aux Spurs.

L’ OM se voit priver de près de 17 millions supplémentaires suite à son élimination aux portes des huitièmes de finale de la C1. Les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition empochent chacun 9,6 millions d’euros supplémentaires. Auxquels se seraient ajouter 2,8 millions d’euros et 4 millions liés à une victoire contre Tottenham et aux droits TV. Sortie de la C1, la bande à Igor Tudor doit désormais se concentrer sur les compétitions domestiques afin de signer son retour en Coupe d’Europe la saison prochaine.