OM : Igor Tudor sur la sellette après la défaite face à Tottenham ?

Publié par Timothée Jean le 02 novembre 2022 à 10:48

La défaite de l’ OM face à Tottenham (1-2) fragilise forcément l’avenir d’Igor Tudor. L’entraîneur marseillais n’est pas certain de tenir son poste.

OM : Un fiasco monumental pour Igor Tudor en Ligue des Champions

Un dénouement cruel pour l’ OM, qui quitte la pelouse du Vélodrome avec des regrets immenses. Hier soir, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Pour ce faire, les Marseillais devaient s’imposer face à Tottenham. Les hommes d’Igor Tudor étaient d’ailleurs sur la bonne voie avec un but de Chancel Mbemba en fin de la première période. À ce moment-là, l’ OM était qualifié pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Mais la seconde mi-temps fut catastrophique pour les Phocéens.

De retour des vestiaires, Tottenham est revenu avec de nouvelles intentions et égalise à la 54e minute sur un coup de tête de Clément Lenglet. Le billet pour les 8es de finale change alors de main. L’ OM va alors tenter jusqu’au bout en vue de reprendre l’avantage, sans succès. Les Marseillais vont même se faire punir dans les derniers instants de la rencontre. Sur une contre-attaque, Pierre-Emile Hojbjerg (90e+5) se charge de réduire à néant les espoirs marseillais. Terrible conséquence, les Marseillais s’inclinent face à Tottenham (2-1) et sont éliminés de toutes compétitions européennes. Cette soirée cauchemardesque pourrait avoir des répercussions terribles sur l’avenir d’Igor Tudor à Marseille.

Igor Tudor, des choix tactiques incohérents à Marseille

Il faut dire que les choix tactiques de l’entraîneur de l’ OM ne sont pas exempts de tout reproche. Malgré cette série négative de six matchs sans victoire, Igor Tudor avait décidé de maintenir son même système de jeu, en 3-4-2-1. Il n’y a plus d’alternative et c’est de plus en plus facile à suivre pour ses adversaires. S’il ne cesse de répéter à qui veut l’entendre qu’il ne compte pas sur 11 joueurs, mais sur 16 éléments, le technicien croate s’est visiblement trompé. Car lors des dernières sorties de l’Olympique de Marseille, les entrants n’ont rien apporté, avec en plus un mauvais message envoyé vers les cadres du vestiaire. C’est notamment le cas de Gerson ou encore Dimitri Payet.

Le capitaine marseillais a passé l’inégalité du match face à Tottenham sur le banc de touche. Pourtant, ce style de rencontre pouvait bien lui convenir. Le milieu offensif réunionnais, grand artisan de la qualification de l’ OM en Ligue des Champions la saison dernière, n’a pas participé à cette rencontre. Il n’a été titularisé qu’une seule fois lors de six matchs de phase de poule de l’ OM en C1 cette saison. Cette mise à l’écart demeure incompréhensible en raison de la qualité technique et l’apport offensif de Payet dans le groupe.

« Je pensais qu'à 30 minutes de la fin, il allait faire redescendre Guendouzi et faire entrer Payet. Ça aurait été un changement plus intéressant. Il ne l’a pas fait, je ne sais pas à quoi il pensait en faisant ses changements. Tu sais que tu as un bloc bas, avec la qualité technique qu’a Dimitri, tu peux apporter des ballons dans la surface, frapper de loin, frapper les coups francs et les coups de pied arrêtés », a regretté l’ancien marseillais Mamadou Niang sur les ondes de RMC Sport.

Un manque de communication dénoncée à l’ OM

Dithyrambique en début de saison, lorsque Igor Tudor et son équipe enchaînaient des résultats positifs en Ligue 1, le douzième homme marseillais n'adopte plus une telle clémence et ne comprend pas tous les choix du coach croate. Son entêtement avec ses méthodes et surtout sa gestion de certains joueurs commencent à agacer.

En interne, les joueurs dénoncent même des erreurs flagrantes, mais surtout un manque de communication. Car dans l’autre match du groupe, l’Eintracht Francfort avait déjà fait le boulot en s’imposant face au Sporting Portugal, tandis que l’ OM était encore à 1-1 face à Tottenham. Les Marseillais se devaient alors de bien défendre en fin de match en vue de décrocher au moins une place qualificative pour la Ligue Europa. Hélas, les défenseurs se sont projetés en attaque en vue d’apporter le surnombre. Résultats, ils encaissent ce terrible deuxième but en fin de rencontre.

« Il fallait qu'on reste un bloc pour bien gérer notre match. C'est ça les petits détails (…) Sur le banc, ils savaient ce qui se passait pour le Sporting. Il y a eu un manque de communication. Il fallait rester comme ça », a déploré Chancel Mbemba en zone mixte. Pourtant, Igor Tudor semble avoir fait tout son possible pour transmettre l’information à ses joueurs. Ce bricolage tactique en seconde mi-temps et ces détails flagrants suscitent de nombreux doutes chez les supporters. Igor Tudor se retrouve ainsi dans une situation inconfortable avant la Coupe du Monde. Il devra rapidement relever la tête lors des deux prochaines rencontres de l’ OM face à l’OL et l’AS Monaco. Ces deux chocs seront déterminants pour son avenir à Marseille.