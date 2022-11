OM : Avant l'OL, Dimitri Payet lâche ses vérités sur Igor Tudor

Publié par Timothée Jean le 04 novembre 2022 à 17:37

Non utilisé par son entraîneur, Dimitri Payet vit un calvaire à l’ OM. Et avant l’Olympico contre l’OL, le Réunionnais s'est livré sur sa situation.

OM : Dimitri Payet accepte sa situation à Marseille

Il est l’un des grands perdants de l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM. Considéré comme l'élément phare de l'Olympique de Marseille sous l’ère Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a vu sa situation totalement remise en cause suite à l’arrivée du coach croate sur le banc phocéen. Si le milieu offensif avait affiché un excellent niveau lors de la saison dernière, il doit désormais se contenter que de miettes sous le maillot phocéen.

Pire, Dimitri Payet est resté sur le bord du terrain à regarder ses partenaires se faire battre par Tottenham (1-2) lors de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Comme au match aller à Londres, face au Sporting ou encore sur la pelouse de Francfort, le Réunionnais a passé l’intégralité du match sur le banc de touche.

L’un des grands artisans de la qualification de l’ OM en Ligue des Champions n’a disputé que 88 minutes lors de cette campagne européenne, qui s’est achevée par un fiasco monumental. De quoi amplifier un peu plus la frustration de Payet ? Le principal concerné a temporisé et refuse de se plaindre. Présent en conférence de presse, le capitaine marseillais a fait savoir qu’il accepte le temps de jeu accordé par son entraîneur. Il continuera toujours de se battre pour retrouver son meilleur niveau de jeu à l’ OM.

"J'étais frustré de ne pas disputer un tel match, car je suis un compétiteur. Mais il faut respecter les choix de l'entraineur. Si Kola marque sur le centre d'Ünder, on dit changement du siècle, et on ne parle pas de Payet. Je me prépare à tous les matchs pour les jouer", a-t-il indiqué.

Igor Tudor reconnaît son erreur envers Dimitri Payet

De son côté, Igor Tudor a fait son mea-culpa concernant l’utilisation de Dimitri Payet. Il a reconnu qu’il aurait dû lancer son milieu offensif lors du match décisif contre Tottenham.

"Je pense que j'ai fait une erreur, je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. C'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs. Clauss aussi aurait dû rester sur le terrain, il aurait pu marquer. Il faut que je fasse mon autocritique. Mettre Suarez à la place de Payet, j'aurais pu faire un changement différent", a-t-il reconnu à la surprise générale.

L’entrée en jeu de Dimitri Payet face à Tottenham aurait pu changer l’issue de la rencontre, mais il est trop tard pour le dire. Les Marseillais sont éliminés de toutes compétitions européennes et devront se contenter du championnat de France. Au regard du mea-culpa de Tudor, il y a tout de même de fortes chances que l’international français bénéficie de plus de temps de jeu pour la suite de la saison. Le onze de départ de l’ OM face à son ennemi lyonnais sera scruté de près.

L'union sacrée est décrétée à Marseille

Régulièrement laissé sur le banc de touche depuis l’entame de la saison en cours, Dimitri Payet n’a disputé qu’un seul match dans son intégralité samedi dernier à Strasbourg. Il comptabilise un but et une passe décisive en 10 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Un bilan assez décevant pour un joueur de son calibre. Toutefois, le Réunionnais n’est pas démoralisé pour autant.

Dimitri Payet travaille d’arrache-pied et a décidé de remotiver ses coéquipiers en décrétant l'union sacrée avec l'objectif de s'unir pour aller arracher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Le but de cette intervention est simple : oublier les frustrations et les échecs pour décrocher ce but commun. "Il faut rester unis et soudés, c'est ce qu'on s'est dit entre nous. Il faut vite rebondir, avec un match référence dès dimanche", a-t-il ajouté. Pour ce faire, l’ OM devra rapidement mettre un terme à cette mauvaise série de cinq matchs sans victoire (quatre défaites et un nul). Les Marseillais sont donc déterminés à s’imposer ce dimanche lors de la réception de l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1.