Mercato PSG : Paris ou Madrid, l'énorme décision du crack Endrick

Dernier phénomène du football samba, Endrick est courtisé par le PSG et le Real Madrid. Le père du Brésilien s’est exprimé sur son futur.

Mercato PSG : Endrick au cœur d’une lutte entre Paris et le Real

Après le dossier Mbappé, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se livrent une nouvelle bataille. Cette fois, c’est du côté du Brésil que les deux géants européens rivalisent. Le PSG et le Real sont tous deux intéressés par Endrick. Tout juste âgé de 16 ans, l’avant-centre brésilien réalise des débuts canons avec Palmeiras. Il totalise 9 réalisations et une passe décisive en 12 rencontres avec son club formateur. De quoi taper dans l’œil des dirigeants parisiens et de ceux du champion d’Europe en titre. Alors que la presse espagnole annonce que les Merengues auraient un coup d’avance dans ce dossier, le père du crack auriverde a tenu à calmer le jeu. Il indique que rien n’est encore bouclé pour l’avenir de son fils.

Paris et le Real fixés dans le dossier Endrick

Pour le père de l’international U17 brésilien (4 sélections/5 buts), seul le prétendant qui parviendra à la fois à répondre aux attentes de Palmeiras et de son fils pourra s’attacher ses services. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid savent donc à quoi s’en tenir pour le transfert d’Endrick.

« Il n’y a rien de décidé pour le Real Madrid ou tout autre club. Nous n’avons pas encore de préférence. Nous déciderons dans les prochains mois le club qui paiera ce que Palmeiras veut et nous montrera le meilleur projet technique pour Endrick. Il signera le garçon », a relayé Fabrizio Romano dans un tweet.

Formé à Palmeiras, Endrick est encore sous contrat jusqu’en 2025. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d’euros. Mais au vu de la stature de ses prétendants, le club carioca peut espérer un chèque plus important.