PSG Mercato : Le génie Endrick a tranché pour son prochain club !

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2022 à 18:44

Placé dans le collimateur du PSG, Real Madrid, FC Barcelone et de Manchester City, le prodige de Palmeiras Endrick sait déjà où il veut jouer en Europe.

PSG Mercato : Endrick tout droit vers l’Espagne ?

À seulement 16 ans, Endrick est déjà considéré dans son pays comme le « nouveau Neymar. » C’est donc tout logiquement que les plus grands clubs européens se bousculent devant les bureaux de Palmeiras pour tenter de le recruter maintenant et attendre sa majorité dans deux ans avant de le voir débarquer sur le vieux continent. Dans cette lutte, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City et le FC Barcelone sont présentés à l’heure actuelle comme les plus entreprenants dans ce dossier.

Des émissaires de ces différentes formations multiplient d’ailleurs les négociations avec le jeune crack brésilien ainsi qu’avec les dirigeants de Palmeiras. Mais aux dernières nouvelles, Endrick aurait une préférence pour son grand saut en Europe. En effet, selon les informations relayées ce lundi par le média El Debate, le Real Madrid serait le grand favori pour arracher la signature de l’attaquant de Palmeiras. Le natif de Brasilia rêverait depuis sa tendre enfance d’enfiler un jour le maillot du club madrilène. Toutefois, tout ne serait pas forcément rose dans cette affaire.

Mercato PSG : Le Real Madrid refuse la surenchère pour Endrick

En effet, même s’il a les faveurs d’Endrick, le Real Madrid ne compte pas pour autant se ruiner pour le prodige de Palmeiras. El Debate indique que Florentino Pérez prépare sereinement l’arrivée de l’international brésilien des mois de 17 ans, mais ne voudrait pas investir plus de 40 millions d’euros. La Maison-Blanche aurait même récemment dégagé une place dans le quota de joueurs extracommunautaires avec les naturalisations de Vinicius Jr et Rodrygo.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, le jeune buteur de Palmeiras dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros que son club aimerait bien encaisser avec le jeu de la concurrence. Reste maintenant à savoir si le Real voudra se plier aux exigences de Palmeiras ou jeter l’éponge dans la course à la signature d’Endrick.

À suivre…