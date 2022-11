OL : Olympico, Blanc sort l’artillerie lourde contre l’OM

Publié par ALEXIS le 05 novembre 2022 à 15:37

Nouvel entraineur de l’ OL, Blanc joue gros face à l’OM, dimanche au Velodrome. Pour éviter de se louper, il a décidé de sortir l’artillerie lourde.

OM - OL : Blanc en quête d'une troisième victoire de suite

Avant le décisif Olympico OM - OL, dimanche (20h45), Laurent Blanc se réjouit d’une bonne nouvelle. Il dispose de tous ses joueurs pour le déplacement à Marseille. « Le groupe va bien, il a bien travaillé cette semaine. Il n’y a pas de suspendu », s'est-il réjoui en conférence de presse d’avant-match. En trois matchs dirigés, le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais a commencé par une défaite à Rennes (3-2), avant d’enchainer deux victoires contre le Montpellier HSC (1-2) et le LOSC (1-0). Laurent Blanc a ainsi permis au club rhodanien d’intégrer la première moitié du classement, précisément à la 8e place avec 20 points.

Après Lille, le technicien cévenol est attendu contre l’Olympique de Marseille, car l’Olympico est un match important pour les deux clubs. En effet, l’OM et l’ OL sont en course pour l’une des trois premières places de de Ligue 1, qualificatives pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Olympique Lyonnais : Vers le même duo Lacazette - Dembélé en attaque

Vu l’enjeu de la rencontre, Laurent Blanc a décidé de sortir le grand jeu. Il va aligner l’équipe la plus compétitive possible de Lyon contre les Phocéens. Le successeur de Peter Bosz a même annoncé la couleur sur son attaque. Il devrait reconduire le même duo Alexandre Lacazette - Moussa Dembélé contre l’OM. « Alex Lacazette ? On sait que c’est un buteur. Il a aussi besoin de confiance. On doit construire un jeu d’équipe pour qu’il ait les occasions de marquer. Ça peut encore mieux fonctionner avec Moussa Dembele », a glissé Blanc.

Notons que les deux avants-centres de l' OL étaient titulaires, lors des deux succès à Montpellier et contre le LOSC. Alexandre Lacazette avait été buteur pendant ces deux matchs.