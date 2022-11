OM - OL : Payet lance un avertissement avant l'Olympico

Publié par Ange A. le 05 novembre 2022 à 22:36

Au vu de la mauvaise passe actuelle de l’ OM, Dimitri Payet a adressé un message à ses coéquipiers en marge de la réception de Lyon.

OM - OL : Marseille à la relance contre Lyon ?

Tout juste sorti de toutes les compétitions européennes, l’Olympique de Marseille ne peut plus que se rabattre que sur les compétitions domestiques. L’ OM a terminé dernier de sa poule suite à sa défaite in extremis contre Tottenham (1-2) mardi en Ligue des champions au Vélodrome. Après cette désillusion européenne, le club phocéen joue encore gros ce dimanche avec la réception de l’Olympique Lyonnais. Cette affiche au sommet va clore la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats. La dynamique n’est pas la même pour les deux ennemis avant cette rencontre. Marseille reste sur quatre matchs sans victoire en championnat. Lyon vient de signer deux succès après avoir aligné quatre défaites et un nul. En marge de ce grand classique du football français, Dimitri Payet s’est adressé à ses coéquipiers en méforme.

La mise en garde de Dimitri Payet avant Lyon

Pour le meneur de jeu Réunionnais, un bon résultat face à Lyon est primordial pour sortir l’Olympique de Marseille de sa dynamique actuelle. Le milieu de l’ OM espère que les siens sauront garder la tête haute pour se sortir de cette mauvaise passe. Laissé au banc contre Tottenham, reste maintenant à savoir si Dimitri Payet va signer son retour contre les Lyonnais. Il n’a été titularisé qu’à cinq reprises cette saison en championnat par Igor Tudor pour un but et une offrande.

« Si les mauvais résultats durent, on va finir par y rentrer sérieusement dans cette crise. J’espère que ça va nous servir et qu’ils vont le prendre comme ça. Parce que, si on réfléchit trop, ça va rester dans les têtes, et quand la tête ne répond pas, généralement, les jambes ça ne suit pas non plus… »