OM-OL : Les mots forts de Dimitri Payet avant l'Olympico

Le milieu de terrain offensif de l'OM Dimitri Payet a livré ses impressions avant l'Olympico, rappelant que la victoire est impérative.

Cinq jours après son élimination en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille doit désormais se reconcentrer sur le championnat. Les Phocéens s'éloignent petit à petit du podium de la Ligue 1 en raison de sa mauvaise série de quatre matchs sans victoire. Le cauchemar a commencé par une défaite à domicile contre l'AC Ajaccio (1-2) et ne s'est jamais vraiment arrêté depuis. Marseille n'a pris qu'un point sur douze possibles en Ligue 1 ces dernières semaines.

Face à cette terrible période, le milieu de terrain offensif de l'OM Dimitri Payet a livré ses impressions en conférence de presse. Pour lui, l'Olympico est l'occasion rêvée de repartir de l'avant :

« On veut jouer ces matchs-là. Nos supporters vont être présents et il y a de la frustration et de la déception par rapport à ce qu’il s’est passé cette semaine mais c’est à nous de faire en sorte de les amener dès le début du match avec nous. Et faire en sorte que la soirée soit belle »