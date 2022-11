RC Strasbourg : La sortie glaciale de Stephan sur son avenir

Julien Stéphan a évoqué son avenir au sortir de la lourde défaite du RC Strasbourg à domicile contre l’AC Ajaccio à La Meinau.

Julien Stéphan et le Racing Club de Strasbourg n’y arrivent pas. Après son nul encourageant contre l’Olympique de Marseille (2-2) lors de la dernière journée, le RCSA est retombé dans ses travers samedi. Le Racing a laissé filer les trois points lors de la réception de l’AJ Ajaccio. Alors qu’il menait deux buts à zéro contre le club corse, le club alsacien a fini par concéder une défaite devant son public. Strasbourg a été défait quatre buts à deux par le promu corse. Un énorme coup dur pour Julien Stéphan et ses hommes qui restent sur quatre matchs sans victoire. Après ce revers, le Racing pointe à la 18e place au classement. De quoi fragiliser la position de Julien Stéphan. L’entraîneur strasbourgeois s’est d’ailleurs exprimé au micro de Prime Video sur son avenir après cette déconvenue.

Malgré la mauvaise passe actuelle de son équipe, Julien Stéphan ne compte pas rendre le tablier. Après une première saison prometteuse, l’ancien coach du Stade Rennais s’attendait à vivre un nouvel exercice plus difficile. Le RCSA était proche de finir européen la saison dernière avec sa 6e place. Cette année, le club alsacien est parti pour jouer le maintien. Reste à savoir si ce sera avec son entraîneur actuel, dont l’avenir semble compromis malgré un contrat allant jusqu’en juin 2024.

« Je ne sais pas si on peut devenir un problème quand on était la solution trois ou quatre mois avant. Je n’en sais rien. Ce n’est pas à moi d’y répondre. La force et l’énergie, je l’ai. C’est clair. J’avais conscience dès le départ qu’on vivrait certainement une année beaucoup plus difficile. Je l’avais évoqué. Aussi difficile avec des différences de performances à certains postes, pas forcément. Cela fait partie de la vie d’un entraîneur. Je ne lâcherai rien. Ce n’est pas moi qui vais vous répondre. »