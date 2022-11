PSG Mercato : Marcus Rashford lâche une réponse définitive à Campos

Publié par JEAN-LUC D le 06 novembre 2022 à 09:33

Dans les plans de Luis Campos pour devenir le pivot espéré par Kylian Mbappé au PSG, Marcus Rashford a une idée claire de son avenir à Manchester United.

PSG Mercato : Luis Campos rêve toujours de Marcus Rashford

À la recherche d’un attaquant supplémentaire capable d’évoluer dans un rôle de pivot afin de permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain, le Paris Saint-Germain a tenté de recruter Marcus Rashford lors du dernier mercato estival. Mais Manchester United a refusé de laisser partir son avant-centre de 25 ans. Mais le Daily Mail a récemment révélé que Luis Campos n’a pas abandonné l’idée d’associer Mbappé à la star anglaise à la pointe de l’attaque de l’équipe parisienne.

Le tabloïd britannique assure donc que le conseiller football du PSG travaillerait toujours en coulisses pour tenter de convaincre l’international anglais de quitter la Premier League pour rallier le Championnat français. Cependant, le leader de Ligue 1 n’aurait que très peu de chance dans ce dossier.

Mercato PSG : Marcus Rashford ne pense plus à un départ

S’il avait sérieusement envisagé un départ l’été passé, Marcus Rashford aurait désormais changé d’avis. Épanoui avec son nouvel entraîneur Erik Ten Hag, l’attaquant formé chez les Red Devils ne serait plus enclin à changer d’air à l’issue de la saison en cours. D’après les informations recueillies par The Athletic, Marcus Rashford n’aurait nullement l’intention de bouger de Manchester United et voudrait même s’inscrire dans la durée dans son club de coeur. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain avec une année supplémentaire en option, Rashford attendrait désormais sa direction pour signer un nouveau bail longue durée.

Le Paris SG est ainsi fixé sur cette piste prestigieuse.