LOSC : Fonseca annonce un terrible coup dur après le SRFC

Le match nul entre le LOSC et le Stade Rennais a laissé des traces côté lillois. Une recrue a rejoint l’infirmerie au sortir de ce choc.

Le Lille OSC pensait se remettre de sa défaite à Lyon ce dimanche. Après son faux pas face à l’OL, le LOSC jouait gros avec la réception du Stade Rennais ce dimanche. Le club nordiste a été contraint au partage des points par le SRFC. José Fonte a lancé les siens juste après le premier quart d’heure. Benjamin Bourigeaud a privé les Dogues des trois points en transformant un penalty en deuxième période. Ce résultat est loin de ravir Paulo Fonseca. Le coach lillois était partagé entre frustration et fierté après le coup de sifflet final.

« J’ai deux sentiments: je suis frustré du résultat car on a eu beaucoup d’occasions pour gagner ce match, on a très bien joué, on a eu les situations pour gagner, on a touché trois fois les poteaux. Comme contre Lyon, on méritait de gagner donc on ressent une énorme frustration. Mais je suis aussi très fier de mes joueurs et de mon équipe car ils donnent tout, ils jouent très bien, se créent des occasions. »