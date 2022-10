LOSC mercato : Fonseca à la manœuvre pour un coup au milieu

Publié par Ange A. le 29 octobre 2022 à 22:47

Nouvel entraîneur du Lille OSC, Paulo Fonseca a poussé pour la signature d’un milieu international portugais au LOSC à cet été.

LOSC Mercato : Un international portugais convaincu par Paulo Fonseca

Malgré le départ de Luis Campos, le Lille OSC reste séduit par la filière portugaise. Cet été, la direction du LOSC a misé sur Paulo Fonseca pour remplacer Jocelyn Gourvennec. Le technicien portugais doit faire oublier une saison terminée sans qualification pour une Coupe d’Europe. Nouveau coach des Dogues, l’ancien coach de l’AS Roma a poussé pour une signature au milieu de terrain. Prêté cette saison par Everton sans option d’achat, André Gomes a dévoilé le rôle joué par son nouvel entraîneur dans sa signature à Lille. Le milieu âgé de 29 ans s’est livré en conférence de presse en marge du déplacement des Dogues au Groupama Stadium ce dimanche.

« Comme je l’ai dit la première fois que je suis venu, Paulo Fonseca m’a expliqué qu’il voulait construire une équipe offensive, qui contrôlait les matches, qui cherchait à jouer. L’idée était très claire. Je l’avais connu au Portugal, aussi parce qu’on a été rivaux, moi à Benfica et lui à Porto. J’ai eu des échos de quelques joueurs qui ont joué au Shakthar Donetsk, à la Roma et ils m’ont dit qu’il aimait développer du beau jeu. Pour nous, on aime bien jouer au foot, donc ça nous plaît forcément. »

André Gomes juge le niveau de la Ligue 1

Convaincu par son compatriote, Angel Gomes a décidé de découvrir la Ligue 1. Le champion d’Europe 2016 avec la Seleçao das Quintas se dit d’ailleurs surpris par le niveau du championnat. Le joueur prêté par les Toffees a déjà disputé 7 rencontres (407 minutes), dont 4 titularisations. Le milieu du LOSC situe la Ligue 1 entre les championnats anglais et espagnol. « C’est une très, très bonne surprise, le niveau est très élevé, l’intensité aussi, il y a plein de bons joueurs, de bonnes équipes. Beaucoup jouent le haut de tableau. Ça, c’est la compétition. Un mix de qualité et d’intensité, d’où le mix Premier League et Liga », a-t-il souligné.