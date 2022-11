OM : Payet humilié, une légende de Marseille vole à son secours

Publié par Timothée Jean le 07 novembre 2022 à 14:07

En perte de vitesse à l' OM, Dimitri Payet a démarré le choc contre l'OL (1-0) sur le banc de touche. Ce choix fort d’Igor Tudor passe très mal à Marseille.

OM : Dimitri Payet humilié par Igor Tudor face à l’OL

L’image résumerait quasiment le début de saison de Dimitri Payet à l’ OM. Lors de l’élimination de l’Olympique de Marseille face à Tottenham (1-2), le milieu offensif tricolore était cloîtré sur le banc de touche, avec un regard dans le vide, chasuble au dos et mine sombre, incapable d’aider ses partenaires présents sur la pelouse. Réglé sur le banc de touche de l’ OM depuis l’arrivée d’Igor Tudor, ce compétiteur hors norme donnait l’impression de s’être fait une raison. Il ne rentre pas les plans du nouvel entraîneur marseillais.

Et si Igor Tudor avait reconnu son tort à l’issue de la défaite face à Tottenham, le technicien ne fait toujours pas confiance à Dimitri Payet. La preuve, il n’a pas titularisé le Réunionnais lors de la victoire face à l’Olympique Lyonnais (1-0) dimanche soir. Le joueur de 35 ans n’est entré en jeu qu’à six minutes de la fin de la rencontre. De quoi frustrer le journaliste de L’Équipe, Bertrand Latour. Ce dernier évoque même une humiliation envers le capitaine de l’ OM. « J’ai fait une erreur mardi. Résultat, il recommence la même chose le dimanche. Deuxième période indigente de l’OM et Payet aura 5 minutes de jeu. Il se moque du monde et surtout de Payet », a-t-il déploré en fustigeant le traitement réservé par Igor Tudor au milieu offensif phocéen.

Habib Beye monte au créneau pour Dimtri Payet

Alors qu’il est visiblement considéré comme un joueur sur le déclin aux yeux d’Igor Tudor, Dimitri Payet a vu une ancienne figure de l’ OM voler à son secours. Le consultant de Canal +, Habib Beye, assure qu’il ne comprend pas l’état d’esprit du Croate envers le milieu de terrain français.

« Malgré les bons résultats qu'il y a eus, Tudor a du mal depuis le début de la saison à sortir de son cadre, de son système, de son animation. Des joueurs comme Payet, ils vous font sortir de ce cadre. C'est quelqu'un à qui il faut donner de la liberté, car c'est un créateur. Ses 5-6 occasions par match seront différentes de n'importe quel autre joueur de l'Olympique de Marseille. Il a quelque chose en plus. Il ne peut pas tenir 90 minutes, mais il te crée des occasions », a déclaré l’ancien défenseur de l’OM, persuadé que ce choix de Tudor n’est pas forcément sportif. « Je crois que c'est un problème d'égo », a-t-il conclu.

Peu utilisé cette saison à l’ OM, Dimitri Payet reste toujours professionnel. Il accepte pour le moment le temps de jeu accordé par son entraîneur, sans se plaindre. Mais il encaisse de plus en plus difficilement cette situation délicate. Il faudra sans doute trouver une solution pour une meilleure cohabitation entre le capitaine marseillais et son coach.