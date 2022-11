Toulouse FC : Le Téfécé en perdition contre l'AS Monaco

Publié par Jules le 07 novembre 2022 à 15:00

Battu par l'AS Monaco ce week-end, le Toulouse FC n'a pas montré son meilleur visage. Résultat, une défaite assez logique pour le Téfécé.

Toulouse FC : Le TFC n'a pas joué à son niveau habituel

Hier après-midi, le Toulouse FC s'est incliné sur sa pelouse face à l'AS Monaco (0-2). Une défaite logique étant donné le niveau affiché par les hommes de Philippe Montanier. Comme il le dit lui-même, ses joueurs n'ont pas été à leur meilleur niveau. "Monaco nous a été supérieur sur le match, avoue le coach du TFC. Je pense qu’on n’a pas joué à notre niveau habituel. J’aurais voulu qu’on joue à notre niveau habituel pour titiller cette équipe de Monaco qui nous a été supérieure."

Très peu dangereux sur le plan offensif et jouant également de malchance sur certaines occasions, le Toulouse FC n'a pas semblé en capacité de faire déjouer les Monégasques qui, de leur côté, ont déroulé leur football au Stadium Municipal. Un point positif tout de même pour les Toulousains, la belle performance de Branco van den Boomen, joueur ayant le plus touché de ballon. Alors que son départ pourrait bien être dans les tuyaux, le Néerlandais est, plus que jamais, un joueur essentiel au TFC.

Trop d'erreurs individuelles du côté du TFC

En conférence de presse d'après-match, Philippe Montanier est longuement revenu sur les erreurs des joueurs du Toulouse FC. Des erreurs qui, misent bout à bout, expliquent ce résultat assez logique. "On a eu beaucoup de pertes de balle, beaucoup d’erreurs techniques, on n’a pas toujours été ensemble, regrette Philippe Montanier. Pour rivaliser avec cette équipe-là, il faut qu’on joue notre meilleur football. Je trouve qu’on a été un cran, voire deux crans en dessous."

Il faudra vite corriger ces erreurs pour le Toulouse FC, qui chute petit à petit au classement. En effet, le Téfécé n'a plus gagné depuis 3 journées (2 défaites, 1 nul), alors que la zone rouge, autrefois bien lointaine, guette à seulement 5 petits points du TFC. Les joueurs de Philippe Montanier affronteront d'ailleurs le Stade Rennais ce week-end dans un match qui promet d'être difficile pour les Toulousains.