Toulouse FC : Départ, les supporters optimistes pour Van den Boomen

Après des propos douteux quant à un éventuel départ du Toulouse FC, Branco van den Boomen a jeté un froid auprès des supporters du club.

10e du championnat de Ligue 1, le Toulouse FC réalise un très bon début de saison en tant que promu. Avec un bilan de 4 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites, les Violets ont une avance confortable de 7 points sur la zone de relégation. Si la saison est loin d'être finie, le club haut-garonnais peut être satisfait de son retour dans l'élite.

Cependant, certains joueurs du club ne sont pas passés inaperçus auprès des grands championnats européens. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Branco van den Boomen en ferait partie. Face aux rumeurs de départ concernant le maître à jouer du Téfécé, les supporters ont tenu à réagir. Selon un sondage organisé par le site Les Violets, 62 % d'entre eux (sur 2 093 votants) pensent que Branco van den Boomen prolongera à l'avenir. Les fans se montrent donc plutôt optimistes quant à l'avenir de leur milieu de terrain.

Pourtant, il y a quelques jours, Branco van den Boomen a semé le doute sur son avenir à travers des propos relayés par L'Équipe.

« Pourquoi pas jouer une Coupe d'Europe ? C'est aussi possible avec Toulouse. Nous verrons. On aura le temps d'en parler pendant la trêve (de la Coupe du Monde). Partir libre ? C'est possible oui, bien sûr, comme pour Brecht et Stijn, parce que nous sommes tous en fin de contrat », aurait-il ainsi déclaré.