AS Monaco : Paul Mitchell se réjouit d'avoir tiré le Bayer Leverkusen

Publié par Enzo Vidy le 07 novembre 2022 à 15:47

A l'occasion du tirage au sort des barrages de la Ligue Europa, l'AS Monaco a hérité du Bayer Leverkusen, pour le plus grand bonheur de Paul Mitchell.

AS Monaco : L'ASM s'en sort pas si mal

Il y avait de sacrés cadors européens sur ce tirage au sort des barrages de la Ligue Europa. Finalement, l'AS Monaco hérite peut-être de l'une des équipes les plus en difficulté sur ce début de saison. 14e de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a du mal à véritablement lancer sa saison. Cependant, cette équipe reste un gros morceau du championnat d'Allemagne, et il ne faut pas sous-estimer une bête blessée. Ce week-end, les coéquipiers de Moussa Diaby recevaient l'Union Berlin, actuel 3e de Bundesliga, et se sont baladés en s'imposant 5-0, avec une totalité de buts inscrits en seconde période.

Alors quand on connaît les capacités des Monégasques à passer complètement au travers d'une rencontre, la qualification est loin d'être acquise pour les joueurs de Philippe Clement, d'autant plus que d'ici là, la dynamique des Allemands aura peut-être changé.

AS Monaco : Paul Mitchell satisfait, mais reste prudent

Interrogé au micro de RMC Sport concernant le tirage au sort des barrages, le directeur sportif de l'AS Monaco a hâte de voir ses joueurs disputer cette rencontre contre un adversaire qu'il apprécie. Toutefois, il a fait passer un petit message de prévention pour aborder cette rencontre : "Je crois que c'est vraiment un tirage très excitant. Je pense que leur position en Bundesliga est un peu fausse. Normalement, ils se battent pour le podium, pour le top 4. D'ailleurs, j'étais là-bas la semaine dernière pour voir leur match contre Bruges (0-0), j'ai vu leurs qualités au niveau individuel. Ils ont aussi changé d'entraîneur récemment, avec un nouveau style. Ce sera un gros challenge mais c'est très excitant."

Les Monégasques sont donc prévenus, si le tirage aurait pu leur réserver un adversaire bien plus coriace, le Bayer Leverkusen est à prendre très au sérieux par les hommes de Philippe Clement.