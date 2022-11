Barça Mercato : Le FC Barcelone prépare un deal somptueux au milieu

Publié par Thomas G. le 08 novembre 2022 à 23:15

Connu pour son style de jeu légendaire, le Barça souhaiterait recruter un nouveau génie pour remplacer Sergio Busquets l'été prochain.

De retour au sommet de la Liga après la défaite du Real Madrid face au Rayo Vallecano, le Barça se déplace ce soir sur la pelouse d’Osasuna. Ce match pourrait être la dernière sortie de Gerard Piqué en tant que joueur du FC Barcelone. Après ce match, l’international espagnol prendre sa retraite et quittera donc son club formateur. Une nouvelle page se tourne pour les Blaugranas qui s'apprêtent également à perdre Sergio Busquets dans les mois à venir. Les dirigeants catalans s’activent en coulisse pour dénicher un successeur digne de ce nom au champion du monde espagnol.

Dans cette optique, le Barça multiplie les pistes et les Blaugranas sont rentrés en contact avec l’entourage d’Ilkay Gundogan, Jorginho et N’Golo Kanté. Selon Sport, le FC Barcelone pourrait également prendre un pari sur l’avenir en tentant de recruter Martin Zubimendi. L’espoir espagnol de la Real Sociedad est très apprécié par Xavi et la direction du Barça. Les Blaugranas veulent profiter des bonnes relations entre Jordi Cruyff et l’entourage de Martin Zubimendi pour le convaincre de signer à Barcelone. Le directeur sportif du Barça avait le même agent que le milieu de la Real Sociedad (Iñaki Ibáñez) ce qui facilite les négociations. Les Basques ne souhaitent pas vendre leur joyau, le FC Barcelone devra lever la clause libératoire de Martin Zubimendi qui s’élève à 60 millions d’euros.

Barça Mercato : Le FC Barcelone veut également un défenseur

Le FC Barcelone est bien décidé à se renforcer durant le mercato hivernal et les Blaugranas ont déjà fixé leur priorité. En plus de Martin Zubimendi, l’objectif est de recruter un nouvel arrière droit. Les prestations d’Hector Bellerin n’ont pas convaincu Xavi qui souhaiterait déjà le remplacer. Dans cette optique, le Barça suit attentivement la situation d’Arnau Martinez, le latéral droit du Girona FC. L’espoir espagnol de 19 ans est l’une des révélations cette saison en Liga et le Barça pourrait tenter de le recruter dès janvier.