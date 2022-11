Barça Mercato : Le FC Barcelone tient enfin sa priorité de janvier !

Publié par Thomas le 07 novembre 2022 à 10:37

Sonné par une nouvelle désillusion précoce en Ligue des Champions, le Barça aurait déjà identifié son grand objectif mercato du mois de janvier.

Barça Mercato : Un latéral droit attendu à Barcelone

Tout est à refaire ou presque au FC Barcelone. Alors que la première partie de saison n’est toujours pas terminée, les hommes de Xavi ont déjà tiré un trait sur leur campagne de Ligue des Champions, reversés en Ligue Europa pour la deuxième année consécutive. Un coup dur pour les supporters et le club, qui cherche désormais à se reconstruire en vue de 2023, offrant un souffle nouveau à son effectif. Un chantier colossal qui a déjà débuté ce week-end, avec le départ officialisé de Gerard Piqué, titulaire pour la dernière fois face à Almeria en Liga (victoire 2-0). Le mythique défenseur central a pris la décision de quitter le Barça en cours de saison après ses piètres performances mais aussi et surtout pour aider financièrement son club formateur.

Dans le sens des arrivées cette fois, les Blaugranas auraient d’ores et déjà identifié leur future recrue. Si beaucoup de noms circulent au poste de milieu défensif (Ruben Neves, N'Golo Kanté, Jorginho), le journaliste Javi Miguel dévoile que la priorité absolue du FC Barcelone serait en défense, plus précisément au poste de latéral droit. Occupé cette saison par la recrue Hector Bellerin et le très jeune Alejandro Baldé, le côté droit de la défense barcelonaise est voué à connaître du changement.

Barça Mercato : Hector Bellerin ne devrait pas rester à Barcelone

Plutôt irrégulier depuis son arrivée au FC Barcelone, Hector Bellerin ne devrait pas voir son bail prolongé en Catalogne. Initialement sous contrat jusqu’en juin prochain, l’ancien latéral d’Arsenal indiquait vouloir poursuivre son aventure sous les ordres de Xavi au moins une saison de plus. Si l’idée d’une extension était effectivement étudiée par le board, ces derniers auraient finalement fait volte-face, préférant recruter une valeur sûre à ce poste. De son côté, Alejandro Baldé (19 ans) devrait progressivement retrouver son côté gauche, la saison prochaine, malgré de belles prestations à droite de la défense depuis la reprise.