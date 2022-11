Mercato OM : Marseille menacé, deux prétendants visent Malinovskyi

Publié par Timothée Jean le 08 novembre 2022 à 17:45

Alors que l’ OM envisage de s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi cet hiver, deux nouveaux courtisans viennent de s’inviter dans la danse.

Le mercato hivernal sera un tournant pour l’ OM, qui ambitionne d’apporter quelques retouches à son effectif. Confrontée à des difficultés économiques, la direction marseillaise devrait vendre cet hiver afin de soulager ses finances. Plusieurs joueurs en manque de temps de jeu sous Igor Tudor, tels que Gerson ou encore Pape Gueye, sont ainsi susceptibles d’être vendus durant cette fenêtre de transferts. Toutefois, il n’y a pas que les ventes qui sont importantes.

Mercato OM : Deux clubs tentent de détourner Malinovskyi de Marseille

La direction de l’Olympique de Marseille devra aussi penser à renforcer son milieu de terrain afin d’anticiper les éventuels départs dans ce secteur de jeu. Et pour étoffer leur entrejeu, les dirigeants phocéens ont réactivé la piste menant à Ruslan Malinovskyi. Bien que cette opération ait échoué l’été dernier en raison des exigences élevées de l’Atalanta Bergame, le temps joue désormais en faveur de l’ OM. Puisque le redoutable milieu de terrain ukrainien n’aura plus que six mois de contrat avec le club italien lors de la prochaine fenêtre de transfert. Il sera alors libre de négocier en janvier prochain.

Conscients de sa situation contractuelle, les dirigeants de l'Olympique de Marseille comptent revenir à la charge pour sa signature cet hiver. D’autant plus que les négociations pour une prolongation de Ruslan Malinovskyi sont au point mort. Sauf que l’ OM n’est pas le seul club intéressé par le joueur de 29 ans. Après Tottenham, deux autres clubs viennent de s’immiscer dans le dossier. Calciomercato confirme en effet que Nottingham Forest et West Ham seraient aussi entrés en contact avec l’entourage du joueur en vue d’arracher sa signature au plus vite. Reste à savoir si deux écuries de Premier League parviendront à détourner Ruslan Malinovskyi de son destin marseillais.