Mercato OM : Une réunion secrète pour le départ de Gerson dévoilée

Publié par Timothée Jean le 08 novembre 2022 à 13:45

En grande difficulté à l’ OM, Gerson devrait s'en aller dès cet hiver. Le Brésilien a déjà entamé des négociations secrètes avec le FC Séville.

Il est l’un des grands perdants du début de saison de l’ OM. Titulaire indiscutable l'an dernier sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain de 25 ans a été relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée d’Igor Tudor à Marseille. Le nouvel entraîneur de l’ OM n’est pas un grand admirateur de l'international brésilien. D’ailleurs, les deux hommes avaient eu un accrochage lors de la préparation estivale. Et depuis, leurs relations ne sont pas améliorées pour autant.

Mercato OM : Le FC Séville se rapproche de Gerson

Gerson est toujours cantonné sur le banc de touche. Il n’a plus été titularisé lors des cinq dernières rencontres de l’Olympique de Marseille. Un manque de temps de jeu devenu insupportable pour son entourage. Son père et agent, Marcao, a récemment affiché son mécontentement concernant le traitement réservé à son fils, tout en brandissant la menace d’un départ dès cet hiver. Il aurait même déjà entamé des négociations secrètes avec le FC Séville en vue d’un transfert. Selon les informations de La Provence, les dirigeants andalous sont entrés en contact avec l’entourage de Gerson dans l’optique de boucler sa signature au plus vite.

Et si les enseignements de ce rapprochement n’ont pas été divulgués, le média local assure que ces échanges se sont jusqu'ici déroulés à l’insu de la direction de l’ OM. Toutefois, cette approche concrète du club espagnol ne déplaît pas vraiment aux dirigeants phocéens. Bien au contraire, la direction de l’Olympique de Marseille semble ouverte à un départ de son joueur dans le but de toucher un chèque intéressant en contrepartie. Selon la même source, les dirigeants marseillais attendraient juste un montant de 20 millions d’euros pour acter son transfert. Les Andalous devront donc mettre la main à la poche s’ils souhaitent finaliser cette opération dès l’ouverture du prochain mercato hivernal.