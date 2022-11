PSG Mercato : Un favori se dégage déjà pour la succession de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2022 à 18:15

Même si les choses semblent s’être calmées autour de Kylian Mbappé, un départ n’est pas à exclure l’été prochain et le PSG songerait déjà à sa succession.

Malgré une prolongation signée en mai dernier et qui le lie au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé pourrait faire l’objet d’un transfert à l’issue de la saison en cours. Si le Real Madrid ne semble plus forcément intéressé par l’attaquant de 23 ans, Florentino Pérez faisant désormais d’Erling Haaland sa priorité en attaque, d’autres cadors européens comme Liverpool et Manchester City pourraient toujours faire des folies pour s’offrir les services du numéro 7 parisien. D’ailleurs, le média espagnol Fichajes assure que les dirigeants du PSG auraient même un nouveau grand favori pour remplacer éventuellement le Champion du Monde 2018 l’été prochain.

PSG Mercato : Un nouvel international brésilien au Paris SG ?

Marquinhos et Neymar pourraient voir débarquer l’un des leurs au Paris Saint-Germain, l’été prochain. En effet, selon les renseignements recueillis par Fichajes, les dirigeants parisiens feraient de Richarlison leur grande priorité pour renforcer leur secteur offensif si Kylian Mbappé venait à s’en aller à la fin de l’exercice 2022-2023. Transféré d’Everton à Tottenham en juillet dernier pour 58 millions d’euros, l’international brésilien de 25 ans a réalisé un excellent début de saison avant d’être freiné par une blessure.

Retenu pour la Coupe du Monde au Qatar, le compatriote de Neymar pourrait ainsi faire l’objet d’une grosse offensive de Luis Campos s’il réussit son Mondial. Mais il faudra d’abord réussir à convaincre Daniel Levy, le président des Spurs, réputé très dur en affaire, et qui pourrait refuser de laisser partir Richarlison, un an seulement après son arrivée à Londres. Sauf si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi décident de signer un très gros chèque pour un joueur estimé à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Affaire à suivre donc…