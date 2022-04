Man United Mercato : Le remplaçant de Rashford trouvé à Everton ?

Publié par Thomas G. le 14 avril 2022 à 17:30

Man United Mercato : Les Reds Devils ont trouvé la solution en cas d'échec dans le dossier Darwin Nunez. Ils ciblent un international brésilien.

Man United Mercato : Erik ten Hag prêt à révolutionner Manchester

Après un nouveau revers face à Everton, Manchester United a dit adieu à ses espoirs de jouer la Ligue des Champions. Les Mancuniens seront entraînés par Erik ten Hag la saison prochaine, qui entend apporter de nombreuses modifications dans le club.

Le technicien néerlandais a déjà donné ses premières indications. Selon The Express, il a annoncé à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas recruter Harry Kane. Après avoir coché le nom de Ruben Neves, le manager de l’Ajax se montre intransigeant sur le mercato. Selon la presse anglaise, Man United n’avancera sur aucun transfert tant que l’arrivée d’Erik ten Hag ne sera pas officialisée. Dès sa prise de fonction, l'entraîneur néerlandais veut avoir la mainmise sur le recrutement et la gestion de l’équipe. De plus, il souhaite avoir la possibilité d’avoir un staff étoffé pour l’aider dans sa mission.

Man United tenté par le gros coup Richarlison ?

Les Mancuniens veulent recruter un nouvel attaquant. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, Man United est intéressé par Richarlison. L’attaquant d’Everton pourrait quitter la Mersey cet été. La cible prioritaire des Mancuniens reste Darwin Nunez. Cependant, les Red Devils pourraient se tourner vers Richarlison en cas d’échec pour signer l’attaquant de Benfica. L’international brésilien de 24 ans ne veut pas prolonger son contrat avec les Toffees. L’attaquant vient de signer avec l’agence CAA Base Agency pour faciliter un transfert cet été.

Par ailleurs, Man United pourrait être victime de la valse des attaquants. En effet, si Kylian Mbappé signe au Real Madrid. Le PSG pourrait décider de s’attaquer à Marcus Rashford. Les deux parties auraient d’ores et déjà un accord, selon Fabrice Hawkins.