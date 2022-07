Tottenham Mercato : Les Spurs officialisent une importante arrivée !

Publié par Antony le 01 juillet 2022 à 12:19

Tottenham Mercato : Les Spurs poursuivent leur mercato avec l'arrivée, ce vendredi matin, de l'attaquant Richarlison en provenance d'Everton.

Tottenham Mercato : Près de 70 millions d'euros pour Richarlison

Convoité par Tottenham et courtisé par Chelsea depuis plusieurs jours, Richarlison a fait son choix, il quitte Everton pour rejoindre les Spurs pour une durée de 5 ans. Un transfert avoisinant les 70 millions d'euros pour l'international brésilien selon la presse anglaise. Une plus-value pour les Toffees, qui avaient acheté le joueur pour 40 millions d'euros à Watford il y a 4 ans. Un gros coup puisque l'attaquant de 25 ans était annoncé cet été dans le viseur des plus grands clubs européens.

Joueur vedette d'Everton, ce dernier a joué 152 matches depuis 2018 sous le maillot bleu en inscrivant 53 buts. La saison dernière, il a marqué 10 buts et réalisé 3 passes décisives en 30 matches. Richarlison semble donc être un atout de poids pour le club londonien. Au côté d'Harry Kane et Son Heung-min, Antonio Conte, l'entraîneur des Spurs, compte bien être un concurrent redoutable en Premier League et marquer un grand coup en Ligue des Champions la saison suivante.

Tottenham Mercato : Un mercato de folie s'annonce cet été

Tottenham se montre très ambitieux cette année. 4 joueurs ont déjà signé au club depuis le début du mercato avec l'arrivée de Fraser Foster, Ivan Perisic, Yves Bissouma et la signature de Richarlison ce vendredi. Les Spurs ne comptent pas s'arrêter là. Selon les médias anglais, le club chercherait à renforcer sa défense avec l'arrivé de Clément Lenglet du FC Barcelone sous la forme d'un prêt. D'autres défenseurs seraient visés par le club comme Alessandro Bastoni, Josko Gvardiol ou encore Pau Torres.

L'international brésilien a déjà remporté deux titres en sélection nationale : la Copa America en 2019 et l'or au Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Il espère maintenant en remporter avec le club londonien.