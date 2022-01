PSG Mercato : Succession Mbappé, la solution à 55M€ de Neymar !

Publié par JEAN-LUC D le 04 janvier 2022 à 05:05

À la recherche d’une nouvelle pointure en attaque afin de remplacer éventuellement Kylian Mbappé, le PSG pourrait s’en remettre à Neymar.

Un international brésilien à la place de Mbappé ?

Si les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone) sont cités ces dernières semaines comme les priorités du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé, d’autres pistes moins clinquantes sont également étudiées par Leonardo et la cellule de recrutement des Rouge et Bleu. Selon les dernières informations de Todofichajes, Neymar Jr se mêlerait même de ce dossier crucial.

En effet, le média espagnol assure que la star brésilienne aurait glissé le nom de l’un de ses amis à Leonardo dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Il s’agirait de l’attaquant d’Everton, Richarlison. Toujours selon la même source, le directeur sportif du PSG serait lui-même un grand fan de l’international brésilien de 24 ans.

Technique, vif et adroit devant le but adverse, l’ancien ailier de Watford est capable d’évoluer sur toute la ligne de l’attaque tout comme Mbappé. Actuellement blessé et loin des terrains, l’ancien coéquipier du milieu parisien Idrissa Gana Gueye a déjà inscrit 3 buts et donné 2 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues. Pour le déloger, il faudra parvenir à convaincre les Toffees et ce n’est pas une mince affaire.

PSG Mercato : Everton prêt à laisser filer Richarlison ?

Pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain garderait un oeil sur la situation de Richarlison. Une tendance confirmée par le journal espagnol Marca qui précise toutefois que l’ancien chouchou de Carlo Ancelotti n’est pas forcément sur le marché. Arrivé en 2018 contre une enveloppe de 39,2 millions d’euros, le natif de Nova Venécia est un véritable cadre au Goodison Park.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Brésilien, très proche de Neymar en sélection, serait pourtant le premier choix de Leonardo pour l’après-Kylian Mbappé. Si les 55 millions d’euros que le site spécialisé Transfermarkt fixe comme la valeur actuelle du joueur ne sont pas un obstacle insurmontable pour le Paris Saint-Germain, Leonardo devra toutefois composer avec la concurrence d’Arsenal dans ce dossier.

Affaire à suivre…