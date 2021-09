PSG Mercato : Succession Mbappé, une star brésilienne veut venir

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2021 à 22:35

Et si une nouvelle star brésilienne débarquait au PSG l’été prochain pour prendre la succession de Kylian Mbappé ? En tout cas, le principal concerné se dit enchanté à l’idée d’évoluer aux côtés de Lionel Messi.

Mercato PSG : Richarlison évoque son avenir !

Ce mardi matin, le journal espagnol AS a annoncé que Kylian Mbappé a refusé une énième offre de prolongation comprenant un salaire de 45 millions d’euros annuels. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant tricolore ne compte pas renouveler son engagement afin de rejoindre gratuitement le Real Madrid à l’issue de la saison en cours. Leonardo devrait donc bientôt se lancer sur le marché pour dénicher une nouvelle pointure offensive pour le Paris SG.

Qu’à cela ne tienne. Un attaquant brésilien qui éclabousse de son talent les stades de Premier League se dit prêt à rejoindre la bande à Lionel Messi. Annoncé sur la liste des probables héritiers de Mbappé, Richarlison a ouvertement avoué qu’il aimerait évoluer et apprendre aux côtés du numéro 30 parisien, Messi.

« Avec quel joueur argentin j’aimerais jouer ? Sans aucun doute, Messi. Je suis un grand fan de lui. Il est un joueur complet et est devenu une référence pour sa qualité et sa mentalité de gagnant. J'aimerais avoir l'occasion de jouer et d'apprendre un peu de lui », a déclaré l’attaquant d’Everton dans une interview accordée à Olé. Un appel du pied au Paris Saint-Germain ? Quoi qu’il en soit, le joueur de 24 ans ne ferme pas la porte à un départ l’été prochain.

Richarlison n’est pas sûr de rester, mais ne forcera pas

Profitant du même entretien avec le quotidien sportif argentin en espagnol, le compatriote de Neymar et Marquinhos a annoncé la couleur pour son avenir. Arrivé en juillet 2018 en provenance de Watford et contre un chèque de 39,2 millions d’euros, Richarlison ne ferme aucune porte en ce qui concerne ses ambitions. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Everton, l’international brésilien assure qu’il est prêt à changer d’air, mais ne forcera pas la main à ses dirigeants pour partir.

« Je suis toujours très prudent quand je parle de ça. J'ai une grande affection pour les habitants d'Everton et pour le club, qui m'a si bien accueilli dès le premier jour de mon arrivée. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Si un jour je dois partir, cela doit être bon pour moi, mais aussi pour le club », a expliqué le protégé de Rafael Benítez. Puis d’ajouter : « Mais si je reste, je continuerai à donner ma vie pour ce maillot et pour les fans, qui m'ont toujours soutenu et ont été avec moi à tout moment. J'ai une énorme gratitude et je me sens chez moi quand je suis à Finch Farm ou à Goodison Park », a-t-il poursuivi. Le PSG est donc prévenu.