FC Lorient : Un cadre reçoit une terrible nouvelle avant le Mondial

Publié par Jules le 09 novembre 2022 à 11:05

Même si le FC Lorient ralentit un peu ces dernières semaines, le début de saison des Merlus a permis à plusieurs joueurs de se mettre en lumière.

Arrivé cet été au FC Lorient en provenance du RB Leipzig, Yvon Mvogo s'est rapidement imposé dans les cages des Merlus et affiche une très belle forme depuis le début de saison avec l'écurie bretonne. Blessé lors de la rencontre face au PSG, le portier suisse vient de recevoir une très mauvaise nouvelle puisqu'il est touché à la cuisse et qu'il sera indisponible pour disputer la Coupe du Monde avec la Nati dans quelques semaines.

Comme l'a annoncé le FC Lorient sur son compte Twitter, "Yvon (Mvogo) est malheureusement forfait pour la Coupe du Monde". Une terrible nouvelle pour le gardien des Merlus qui semblait en pole position pour rejoindre la sélection suisse au Qatar durant cette compétition. Des tests complémentaires vont être effectués dans les prochains jours pour déterminer la durée d'absence du joueur.

FC Lorient : Yvon Mvogo, très frustré par sa blessure

Sur ses réseaux sociaux, Yvon Mvogo s'est exprimé sur cette blessure qui le prive de cette compétition de prestige. Le portier du FC Lorient s'est montré très touché par cette nouvelle. "Terriblement déçu et frustré par cette blessure. À mon plus grand regret je vais malheureusement manquer la coupe du Monde. Soyez sûrs que je vais travailler très dur pour revenir au plus vite et plus fort que jamais."

La blessure d'Yvon Mvogo est également un coup dur pour le FC Lorient, qui connaît une petite période de moins bien depuis quelques semaines. En effet, les Merlus seront privés de leur gardien pour la rencontre face au RC Strasbourg et devront donc compter sur Vito Mannone, débarqué de l'AS Monaco cet été, pour occuper la cage lors du prochain match de Ligue 1 en Alsace.