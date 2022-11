PSG : Deux Parisiens parmi les 25 Bleus de Didier Deschamps

Publié par Ange A. le 10 novembre 2022 à 00:09

Deux joueurs du Paris Saint-Germain figurent dans la liste des 25 Bleus sélectionnés par Didier Deschamps pour le Mondial.

Championne du monde en titre, la France entame la défense de son titre dans quelques jours au Qatar. Les Bleus sont logés dans la poule D et auront pour adversaires l’Australie, le Danemark et la Tunisie. En prélude à cette grand-messe du football mondial, Didier Deschamps a dévoilé sa liste tant attendue ce mercredi lors du journal télévisé sur TF1. Le sélectionneur national fera avec 25 Bleus au Qatar. Deux joueurs du Paris Saint-Germain prendront part au Mondial. Auteur d’un début de saison en trombe avec le PSG, Kylian Mbappé fait partie des joueurs convoqués pour ce Mondial. Le champion du monde tricolore en est déjà à 18 réalisations et 5 passes décisives en 19 matchs cette saison.

PSG : Kimpembe finalement dans la liste de Didier Deschamps

Presnel Kimpembe est l’autre Parisien convoqué par Didier Deschamps. Sa présence dans la liste était incertaine en raison d’une rechute. Le défenseur du Paris Saint-Germain est touché au tendon d’Achille. Il reste d’ailleurs incertain pour le dernier match du PSG avant le départ pour le Mondial. Ce sera ce dimanche lors de la réception de l’AJ Auxerre. Reste maintenant à savoir s’il sera titulaire au Qatar, surtout que le sélectionneur national a donné de premiers indices sur la défense qu’il alignera pendant la compétition.

« Ce sera une défense à quatre. C’est toujours une longue réflexion après l’analyse de ce qu’on a fait, beaucoup de discussions avec mon staff et mes joueurs. […] Il faudra bien défendre, mieux défendre, pas au détriment de l’animation offensive mais si je choisi cette option là c’est que je suis convaincu que c’est plus adapté », a indiqué le coach des Bleus. Formés à Paris, Alphonse Areola, Christopher Nkunku, Kingsley Coman et Adrien Rabiot feront également partie de l’expédition qatarie.