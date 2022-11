LOSC Mercato : Man United, Jonathan David vers un transfert record

Publié par Thomas G. le 10 novembre 2022 à 11:00

Jonathan David devrait quitter le LOSC lors du mercato estival. Man United prépare une offre record pour le joueur de Lille.

Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, Manchester United a rejoint la liste des candidats à la signature de Joanthan David. Le buteur canadien du LOSC est également dans le viseur du Bayern Munich, de Tottenham et d’Arsenal, actuel leader du championnat anglais. L’attaquant a actuellement la cote en Premier League, un championnat qui ne le laisse pas indifférent. Interrogé sur son avenir en février dernier, le joueur offensif avait déclaré : « La Premier League ? Forcément ça attire. C’est le championnat le plus compétitif du monde ».

LOSC Mercato : Man United veut sortir le chéquier pour Jonathan David

Lille va devoir terminer dans les trois premiers de Ligue 1 pour pouvoir espérer conserver Jonathan David une saison supplémentaire. L’international avant-centre, qui plait énormément aux clubs britanniques, est sur le départ. Manchester United, en quête d'un buteur en anticipation d'un départ de Cristiano Ronaldo, devrait jeter toutes ses forces dans cette bataille.

Les Dogues avaient recruté Jonathan David pour une somme record de 27 millions d’euros. Il devrait être vendu beaucoup plus à l'un de ces trois prétendants anglais. Avec une valeur marchande estimée à 45 millions d'euros, le leader offensif du LOSC devrait rapporter largement plus. Les Diables Rouges pourraient devoir lâcher jusqu'à 75 millions d'euros pour l'attaquant lillois.

Les Dogues sont actuellement 7e au classement de Ligue 1 avant de recevoir Angers SCO ce week-end. En cas de victoire, Lille peut revenir à 1 point de la 3e place. Après un début de saison en demi-teinte, les Lillois sont parvenus à trouver du rythme. Cette saison, Lille peut compter sur une attaque de qualité composée d’Adam Ounas, Jonathan Bamba, Rémy Cabella et Jonathan David. Le Canadien réalise sa meilleure première partie de saison au LOSC avec 9 buts et 3 passes décisives en 14 matchs. Le champion de France 2021 dispute sa troisième saison dans le nord de la France et celle-ci pourrait bien être la dernière.