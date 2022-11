Real Madrid Mercato : Un génie argentin dans le viseur du Real

Publié par Thomas G. le 10 novembre 2022 à 14:20

Toujours en quête de nouveaux renforts, le Real Madrid souhaiterait recruter un international argentin lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid continue de battre des records saison après saison. L’année dernière les Madrilènes ont remporté leur 36e titre de champion d’Espagne et une 14e Ligue des Champions. Depuis 2018, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a initié une cure de jouvence au sein de son effectif. Vinicius Jr, Rodrygo, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga sont notamment arrivés pour prendre la relève et aider le Real à rester au sommet. Les Merengues ont choisi d’allier la jeunesse et l’expérience pour continuer à dominer le continent européeen.

Le Real veut continuer à recruter les meilleurs talents de demain pour s’assurer un avenir radieux. Dans cette optique, les Merengues se sont positionnés sur l’international anglais Jude Bellingham. Néanmoins, la lutte pour le maestro du Borussia Dortmund s’annonce compliquée et le Real Madrid aurait déjà trouvé une solution alternative en cas d’échec.

Selon les informations Defensa Central, les Madrilènes se seraient joints à la lutte pour la signature de la révélation de Benfica, Enzo Fernandez. L’international argentin a survolé la phase de poules de Ligue des Champions avec les lisboètes en réalisant des prestations de haute voltige notamment face au PSG. Le Real Madrid pourrait transmettre une offre à Benfica pour Enzo Fernandez dans les semaines à venir pour doubler la concurrence. L’ancien prodige de River Plate est également pisté par Manchester United et le Barça.

Real Madrid Mercato : Enzo Fernandez pour remplacer Toni Kroos

Les Madrilènes veulent prolonger le contrat des deux légendes, Luka Modric et Toni Kroos qui se terminent en juin prochain. En parallèle les Merengues ont commencé à préparer la succession des deux milieux de terrain. Eduardo Camavinga est appelé à terme à remplacer Luka Modric dans le onze de titulaire. Enzo Fernandez pourrait ainsi signer au Real Madrid l’été prochain et devenir le successeur de Toni Kroos (32 ans). 1 an après avoir recruté Aurélien Tchouaméni pour 100 millions d’euros, les Merengues pourraient lever la clause libératoire de 120 millions d'euros du joueur argentin.