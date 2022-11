Real Madrid Mercato : Deux signatures légendaires en préparation

Publié par Thomas G. le 04 novembre 2022 à 17:28

Satisfait des performances de deux légendes en fin de contrat, le Real Madrid envisagerait de prolonger deux cadres du vestiaire dans les prochaines semaines.

Real Madrid Mercato : Le Real prend une décision pour Kroos et Modric

Le Real Madrid réalise un début de saison quasi parfait, les Madrilènes ont déjà remporté un trophée (la Supercoupe d’Europe face à l’Eintracht Francfort) et sont premiers en Liga et en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti peut s’appuyer sur un groupe solide composé de jeunes joueurs et de cadres expérimentés. Au côté de Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos continuent d’encadrer la nouvelle génération du Real Madrid. Les deux milieux de terrain madrilènes maintiennent un haut niveau malgré le poids de l’âge. Toni Kroos (32 ans) et Luka Modric (37 ans) sont en fin de contrat en juin prochain et les dirigeants du Real auraient scellé leur avenir.

Selon les informations de la Cadena Ser, Florentino Perez souhaiterait prolonger le contrat des deux légendes d’une année supplémentaire. L’objectif est d’offir la possibilité au champion du monde allemand et au Ballon d’Or 2018 de finir leur carrière au Real Madrid. De plus, Toni Kroos et Luka Modric ont la possibilité d’accompagner les jeunes talents du Real comme Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Eduardo Camavinga dans leur progression. La Cadena Ser précise que les Merengues sont optimistes concernant la prolongation de Toni Kroos et Luka Modric et que des accords pourraient rapidement être trouvés.

Real Madrid Mercato : Marco Asensio pourrait prolonger

Marco Asensio est dans la même situation contractuelle que ses coéquipiers Luka Modric et Toni Kroos, son contrat expire en juin 2023. Relégué sur le banc des remplaçants en début de saison, l’international espagnol a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines. L’accumulation des matchs et ses bonnes prestations lui ont permis de gagner des points auprès de Carlo Ancelotti et la direction. Selon la Cadena Ser, le Real Madrid aurait changé son fusil d’épaule, les Madrilènes souhaiteraient désormais prolonger le contrat de Marco Asensio.