ASSE : Le beau message de Batlles et Bouchouari aux supporters

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2022 à 15:19

À quelques heures du dernier match de l’ ASSE avant la Coupe du Monde, Batlles et Bouchouari ont fait un gros clin d’oeil aux supporters des Verts.

Reléguée en Ligue 2, l’ ASSE est encore menacée d’une deuxième descente, cette fois en National. Alors qu’il leur reste seulement deux matchs pour boucler l’année 2022, les Verts sont 19es du championnat et relégables. Malgré tout, ils bénéficient du soutien indéfectible de leurs supporters. Ces derniers n’hésitent pas à se déplacer pour aller soutenir l’AS Saint-Étienne sur les terrains adverses, souvent dans des conditions difficiles en raison des restrictions et mesures de sécurité. Le peuple vert est en tout cas reconnu pour être parmi les plus fervents en France. Suspendus pendant 4 matchs à Geoffroy-Guichard en début de saison, les fans de l’ ASSE ont retrouvé le Chaudron bouillant contre Grenoble Foot, le 1er octobre dernier, mais leur équipe de coeur avait été tenue en échec, dans le Forez (2-2).

ASSE : Batlles et Bouchouari remercient le soutien des supporters stéphanois

Alors que l’équipe stéphanoise accueille Rodez AF, samedi (15h), à l’occasion de la 15e journée de Ligue 2, Laurent Batlles et Benjamin Bouchouari ont envoyé un message fort aux fans des Verts. Un gros clin d’oeil pour les remercier de leur soutien à toute épreuve, tant à Geoffroy-Guichard que chez les adversaires de l’AS Saint-Étienne. « Le public me permettait d'avoir une force supplémentaire. On aimerait gagner avec eux, pour eux, ils sont là, à l'extérieur, à domicile », a souligné l’entraineur des Stéphanois, en conférence de presse d’avant-match.

Le technicien de 47 ans a été imité par le milieu de terrain de 21 ans, recruté à Roda JC (Pays-Bas) l'été dernier. « Les supporters sont magnifiques, ils sont connus pour ça. Ça fait du bien, c'est à nous de confirmer maintenant », a déclaré Bouchouari, impressionné par le peuple vert.