OM : Une importante signature bouclée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 10 novembre 2022 à 16:49

L’ OM n’enregistre pas que des départs à l’approche de la Coupe de Monde. Le club phocéen vient d’officialiser un nouveau partenariat.

À l’approche de la prochaine Coupe du Monde et de l’ouverture du prochain mercato hivernal, les lignes bougent du côté de l’ OM. En attendant le départ imminent de Gerson, attendu du côté de Flamengo, le club phocéen a récemment mis un terme à son partenariat avec Cazoo « d’un commun accord ». Cette rupture de contrat avec la marque britannique prendra effet à l’issue de l’exercice en cours.

OM : Pablo Longoria signe un partenariat avec le groupe CMA CGM

La direction de l’Olympique de Marseille se devait donc de trouver un nouveau sponsor maillot pour la prochaine saison. Et les dirigeants phocéens n’ont pas tardé à atteindre cet objectif. Après plusieurs semaines de tractations, le club est finalement parvenu à signer un nouveau partenariat avec le groupe CMA CGM. Le club phocéen vient d’officialiser cette signature via son site internet. « Le Groupe CMA CGM et l’Olympique de Marseille ont le plaisir d’annoncer que le Groupe CMA CGM sera le prochain partenaire principal de l’Olympique de Marseille », peut-on lire dans le communiqué du club.

Acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, le Groupe CMA CGM s’est engagé avec l’ OM pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. Cette compagnie maritime succèdera ainsi à Cazoo. Le sigle CMA CGM figurera dès le mois de juillet prochain sur la face « avant des maillots de toutes les équipes de l’OM et sera aussi visible dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome, au centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus, à l’OM Campus et sur l’écosystème média et digital du Club ». Ce nouveau partenariat intervient à un moment clé du projet phocéen, car cela devrait permettre à l’ OM de renflouer ses caisses durement éprouvées lors des dernières fenêtres mercato.