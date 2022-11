ASSE Mercato : Flash, Batlles pourrait être limogé après Rodez !

Publié par Thomas le 10 novembre 2022 à 17:39

En grandes difficultés depuis son arrivée à la tête de l' ASSE, Laurent Batlles pourrait diriger son dernier match chez les Verts ce samedi.

L’étau se resserre autour de l’AS Saint-Etienne et son entraîneur Laurent Batlles, qui réalise un début de saison pour le moins décevant à la tête de l’équipe ligérienne. Impacté par de grands départs en début de mercato, le coach des Verts peine depuis la reprise à former une dynamique positive de victoires et dresse un bilan inquiétant à l'aube de la Coupe du Monde. 19e de Ligue 2 après 14 journées, Sainté voit rouge et craint une nouvelle saison marquée par une course au maintien. Pourtant intouchable en début d’exercice, Batlles semble fragilisé par les récentes contreperformances de l’ ASSE et pourrait tout simplement quitter le Forez sous peu.

ASSE Mercato : Rodez pourrait être le dernier match de Batlles à Sainté

D’après les informations de l’insider stéphanois @GaelB42, la situation préoccupante des Verts aurait poussé la direction à s’entretenir ces dernières heures. Roland Romeyer, président de l’AS Saint-Etienne et Jean-François Soucasse, président exécutif, se sont rencontrés pour évoquer le sort de Laurent Batlles. A en croire la source, un nouveau revers ou un nul contre Rodez (18e de Ligue 2) samedi en championnat pourrait tout simplement acter le départ de l’entraîneur stéphanois.

Si " son limogeage n’est pas considéré comme une solution absolue en interne ", l’AS Saint-Etienne pourrait également connaître un vent nouveau au sein de son organigramme, qui pousserait alors Batlles vers la sortie. L’exécutif pourrait notamment être remercié cet hiver en cas de contreperformance samedi lors de la 15e journée de championnat. L’insider précise toutefois que le board de l’ ASSE reste derrière son coach et l’aurait même défendu face aux actionnaires du club ligérien qui, de leur côté, étudient les profils de potentiels remplaçants. Chez les supporters, la colère se fait également sentir. Laurent Batlles, qui avait pourtant leur soutien en début d’exercice, semblerait être lâché par ses fans qui lui reprochent certains choix sportifs.