PSG Mercato : Un crack mondial fait un geste incroyable pour Paris

Publié par JEAN-LUC D le 10 novembre 2022 à 20:39

À la recherche de nouveaux talents pour pérenniser son nouveau projet, le PSG pourrait s’offrir les services d’un crack mondial prêt à tout signer à Paris.

Luis Campos souhaite recruter un nouvel attaquant pour permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Si la pépite brésilienne Endrick est la nouvelle piste numéro 1 du conseiller football des Rouge et Bleu, le dirigeant portugais serait également positionné sur la piste menant au prodige du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko.

En fin de contrat en juin prochain, l’avant-centre de 17 ans ne semble pas emballé à l’idée de prolonger avec son club formateur et n’aurait donc pas répondu à l’offre de renouvellement soumise par le BVB, à en croire les renseignements obtenus par le média allemand Sport Bild. D’ailleurs, Youssoufa Moukoko aurait d’ores et déjà tranché en ce qui concerne son avenir.

PSG Mercato : Moukoko très en colère contre ses parents pour le Paris SG

Convoqué par Hansi Flick, sélectionneur de la National Mannschaft, Youssoufa Moukoko sera l’une des grosses attractions de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et le jeune international allemand compte bien passer un cap dans sa carrière après cette compétition. Selon Bild, le jeune homme serait donc sur le point d’expulser ses parents de sa maison. Et pour cause, ses parents, qui le représentent poussent pour une prolongation à Dortmund alors que le joueur lui envisage de rejoindre les rangs d’un club plus ambitieux, notamment le Paris Saint-Germain.

D’ailleurs, une source proche du dossier assure qu’une importante proposition du Paris SG, où Moukoko apprécie particulièrement Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, pourrait intéresser le natif de Yaoundé qui ne serait pas insensible au projet parisien. Par ailleurs, Luis Campos devra aussi compter avec la concurrence du Real Madrid et d’autres cadors européens sur ce coup.