PSG Mercato : Mbappé livre une raison spéciale pour sa prolongation

Publié par JEAN-LUC D le 11 novembre 2022 à 10:05

Avant de rejoindre l’équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé est revenu sur sa prolongation avec le PSG en mai dernier.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, Kylian Mbappé était attendu au Real Madrid pour devenir la nouvelle tête de gondole du club madrilène. L’attaquant de 23 ans ayant déjà donné sa parole à Florentino Pérez, le président des Merengues. Mais contre toute attente, l’ancien joueur de l’AS Monaco a préféré poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu.

Mbappé a paraphé un nouveau bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2025, avec le Paris SG. Après s’être plusieurs fois expliqué sur les raisons profondes de sa décision, l’enfant de Bondy assure que gagner à Paris, dans sa ville natale avec le PSG qui n’a aucun palmarès international, était un challenge plus grand que rejoindre le Real Madrid qui a déjà une grande histoire.

« À Paris, la page est totalement blanche. Quelle opportunité ! Il faut penser différemment. Bien sûr, c’était plus facile d’aller à Madrid. Mais j’ai cette ambition. Je suis français. Je suis un enfant de Paris, et gagner à Paris, c’est quelque chose de vraiment spécial, vraiment spécial », a confié l’international français dans une interview accordé à Sports Illustrated avant d’évoquer à nouveau l’appel du président Emmanuel Macron pour lui demander de rester.

PSG Mercato : Mbappé a été surpris par l’appel du Président

Face à la détermination du Real Madrid d’arracher Kylian Mbappé à la France, Emmanuel Macron est intervenu personnellement pour demander au numéro 7 du Paris Saint-Germain de rester en Ligue 1.

« Il m’a appelé pour me dire : ‘Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d’écrire l’histoire ici. Tout le monde t’aime.’ J’ai répondu que j’appréciais, parce que c’était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez », a expliqué le Champion de France en titre.