ASSE-Rodez : Batlles dévoile son groupe, la compo de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2022 à 21:05

C’est avec un groupe de 18 joueurs que le coach de l’ ASSE va affronter Rodez AF, samedi (15h). Incertain jeudi, Anthony Briançon est absent.

Le groupe de l’ ASSE contre Rodez AF, pour le match de la 15e journée de Ligue 2, est connu. Il est composé de 18 joueurs, sans Anthony Briançon. Annoncé incertain par Laurent Batlles, lors de la conférence de presse d’avant-match, le capitaine de l’AS Saint-Étienne est finalement forfait. Victime d’une blessure musculaire, il avait manqué le match du contre le FC Metz en Moselle (3-2). Le brassard revient désormais à Jean-Philippe Krasso, en l’absence du défenseur central. Titulaire contre les Messin, Yvann Maçon (arrière latéral) ne figure pas dans le groupe convoqué par Batlles. Tout comme Saïdou Sow (défenseur central).

Comme annoncé, Aïmen Moueffek fait son retour dans le groupe stéphanois, après son absence à Metz. Il postule dans le onze de départ. L’ ASSE et le club ruthénois se retrouvent deux semaines après leur dernière confrontation en Coupe de France. Les Verts avaient été éliminés par les Sang et Or d’Aveyron aux tirs au but (0-0, 4 t.a.b à 3). De retour au Stade Geoffroy-Guichard, après le déplacement à Metz, les Verts veulent bien boucler le championnat, avant le long arrêt (de 45 jours) dû à la coupe du monde au Qatar.

Laurent Batlles et son équipe veulent surtout éviter de chuter à la 20e et dernière place de Ligue 2, avant la trêve, ce qui accentuerait la crise de résultats au sein du groupe stéphanois. Le nouvel entraineur est d'ailleurs sur la sellette. Une 8e défaite du technicien de 47 ans cette saison pourrait précipiter son départ de l' ASSE.

La compo probable de l’ ASSE contre Rodez AF

Gardiens de but : Dreyer

Défenseurs : Nadé, Giraudon, A. Bakayoko

Milieux de terrain : Bouchouari, Chambost, Cafaro, Lobry, Moueffek

Attaquants : Krasso, I. Wadji

Remplaçants : Étienne Green, Gabriel Silva, Léo Pétrot, Anas Namri, Louis Mouton, Lenny Pintor, Mathys Saba