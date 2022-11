PSG Mercato : Galtier répond cash pour l'avenir d'un titi

Publié par Ange A. le 12 novembre 2022 à 05:15

Entraîneur du PSG, Christophe Galtier s’est prononcé sur l’avenir d’un titi. Le technicien parisien a répondu sans ambages.

Le Paris Saint-Germain vise un nouveau défenseur central cet hiver. Le nom de Milan Skriniar est de nouveau associé au PSG. Mais l’Inter Milan compte de nouveau court-circuiter le club de la capitale dans ce dossier. Le club lombard souhaite prolonger le contrat de son défenseur slovaque. Celui-ci s’est déjà vu confier le brassard et devrait parapher un nouveau bail avec les Nerrazzurri. Alors que le club francilien attend du renfort en défense, Christophe Galtier a été interrogé ce vendredi sur la situation d’un jeune défenseur parisien. De retour blessé d’un prêt chez les Girondins de Bordeaux, Timothée Pembélé n’a pas encore figuré dans le groupe professionnel cette saison.

PSG Mercato : Galtier cash pour le futur de Pembélé à Paris

L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne sait pas de quoi sera fait l’avenir de Timothée Pembélé à Paris. Le contrat du titi arrivant à expirant en 2024, il ne disposera plus que d’une seule année de bail au terme de cette saison. « Quant à savoir ce qui va se passer pour son avenir, je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment se passera le mercato », a indiqué le coach du PSG avant d’évoquer l’évolution de la blessure de son protégé. Le technicien parisien s’est voulu rassurant pour le défenseur de 20 ans.

« Timothée, je le vois chaque jour venir travailler. Il est très sérieux et bien encadré par notre staff médical. Je ne sais pas comment cela se passera en deuxième partie de saison pour le moment. Le plus important, c’est qu’il puisse retrouver des sensations petit à petit […] On verra dans quel état physique il sera au moment où il pourra de nouveau s’entraîner avec nous. En tout cas, je vous confirme qu’il est très studieux dans son travail de réathlétisation », a souligné l’ancien entraîneur de Nice.