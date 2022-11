Mercato PSG : Campos reçoit une bonne nouvelle pour Felix

Publié par Ange A. le 12 novembre 2022 à 07:15

À l’approche du mercato d’hiver, le nom de Joao Felix se retrouve associer au PSG. Une belle pioche en attaque pour Didier Roustan.

À l’image de la saison de l’Atlético Madrid, Joao Felix est dans le dur. Éliminés dès la phase de poules de la Ligue des champions, les Colchoneros ne seront même pas reversés en Ligue Europa. Quant à son crack portugais, il n’a inscrit que trois buts et délivré autant de passes décisives en ce début de saison. De quoi jeter un froid sur son avenir bien qu’il soit encore lié à l’Atlético jusqu’en 2026. Un départ de Felix de Madrid dès le prochain mercato est même déjà évoqué. Son nom se retrouve associer au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale cherche du renfort en attaque pour s’inscrire dans la rotation de la MNM. Pour Didier Roustan Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a frappé à la bonne porte.

Mercato PSG : Joao Felix, une bonne pioche pour Galtier

Dans L’Équipe du Soir, le consultant s’est enthousiasmé quant à la signature de Joao Felix au Paris Saint-Germain. Il estime que l’idée de recruter l’international portugais dans le cadre d’un prêt est séduisante. « Si tu me dis que c’est un prêt et que ce n’est pas bien cher au niveau du salaire, et puis ensuite on verra en fin de saison si on discute ou pas. Moi, je le prends. Je le prends parce que déjà c’est un beau joueur et il est bridé à l’Atlético. Il a des qualités. Je pense qu’il peut jouer un peu plus bas ou même en pointe et c’est peut-être le joueur qui peut arranger Mbappé », a-t-il confié sur la chaîne spécialisée.

Didier Roustan note juste qu’il faudra trouver un accord avec Jorge Mendes. Dans ce sens, Matteo Moretto a récemment indiqué que Luis Campos serait déjà passé à l’offensive dans ce dossier. Des négociations avec l’agent du crack lusitanien auraient déjà été entamées. Reste à savoir si elles déboucheront sur son arrivée dans la capitale dans les prochains mois.