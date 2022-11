PSG Mercato : Le transfert de Joao Félix se précise sérieusement

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2022 à 10:15

Placé dans le collimateur du PSG, Joao Félix pourrait quitter les rangs de l’Atlético Madrid dès cet hiver. Et cette possibilité grandie de plus en plus.

Véritable chouchou du Cívitas Metropolitano en juillet 2019 pour 127 millions d’euros, Joao Félix est aujourd’hui en grande difficulté à l’Atlético Madrid. Rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants par Diego Simeone depuis le transfert définitif d’Antoine Griezmann, l’international portugais de 22 ans ne souhaite plus rester chez les Colchoneros. D’après les informations de Todofichajes, Luis Campos voudrait profiter de cette situation pour l’attirer au Paris Saint-Germain dès cet hiver.

Soucieux de recruter un attaquant capable d’évoluer en pivot pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, le dirigeant portugais serait convaincu que son jeune compatriote formerait un duo de feu avec l’attaquant français de 23 ans. Et malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026, Joao Félix pourrait effectivement faire ses valises à la faveur du marché des transferts de l’hiver. Le club madrilène pourrait bien être contraint d’opérer un choix radical dans ce dossier.

PSG Mercato : L’Atlético obligé de choisir entre Joao Félix et Simeone

En effet, à en croire les derniers renseignements recueillis par le média OK Diario, la direction de l’Atlético Madrid devrait prochainement tranché entre Diego Simeone et Joao Félix. La relation entre les deux hommes serait aujourd’hui telle qu’une cohabitation à long terme ne serait plus envisageable. D’ailleurs, Jorge Mendes, l’agent du Golden Boy 2019, serait d’ores et déjà à la manoeuvre pour le placer au Paris Saint-Germain.

Le club de Nasser Al-Khelaïfi étant considéré comme le prétendant idéal pour l’ancien prodige du Benfica Lisbonne. Reste maintenant à savoir si Luis Campos parviendra à trouver un accord avec son homologue de l’Atlético Madrid pour le transfert de Joao Félix. Affaire à suivre donc sur cette piste également suivie par Manchester United et la Juventus Turin.