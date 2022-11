AS Monaco - OM : Une star de l'ASM charge Veretout et Guendouzi

Publié par Dylan le 12 novembre 2022 à 11:51

L'OM va jouer gros lors de la quinzième journée de Ligue 1 avec un déplacement à Monaco. Le club phocéen a reçu un premier avertissement ce samedi.

OM : Youssouf Fofana sera sans pitié face aux Phocéens

Il ne faudra pas se louper pour l'OM. Éliminé de toutes compétitions européennes à la suite de sa défaite contre Tottenham, le club dirigé par Igor Tudor n'a plus que le championnat et la Coupe de France pour se consoler. C'est sur Monaco que vont devoir se concentrer les Phocéens, en marge de la quinzième journée de Ligue 1.

Après un succès mérité face à l'OL il y a une semaine, il est temps de confirmer pour créer une nouvelle série positive. Cependant, ce ne sera pas facile contre l'AS Monaco, cinquième et principal concurrent au classement avec le même nombre de points (27). Interrogé sur cette grande affiche, le milieu du Rocher Youssouf Fofana ne veut pas faire de cadeaux aux Olympiens : « Jouer contre Matteo Guendouzi et Jordan Veretout ? Spécial, je ne sais pas. En-tout-cas, nous sommes des compétiteurs dans l’âme. Je pense qu’ils ne se gêneront pas pour me charger durant la rencontre et moi non plus, jusqu’au coup de sifflet final. Seulement à ce moment-là, nous redeviendrons coéquipiers en sélection »

Le podium en ligne de mire

Sauf énorme surprise, Igor Tudor devrait aligner son équipe type face au club de la Principauté. En cas de victoire, l'OM pourrait potentiellement monter sur le podium. Il faudrait également un faux-pas du Stade Rennais sur sa pelouse contre le Toulouse FC pour que cela se réalise. Annoncé plus que jamais sur le départ ces derniers jours, Gerson ne figure pas dans le groupe olympien pour la réception de l'AS Monaco.

Les joueurs du Rocher auront le même objectif face à Marseille, avec l'avantage de recevoir dans leur stade Louis II pour cette quinzième journée de championnat. Qualifiés pour la suite de la Ligue Europa, ils restent également sur trois victoires consécutives (Angers SCO, Etoile Rouge, Toulouse). Rendez-vous dimanche 20h45 pour le coup d'envoi de la rencontre.