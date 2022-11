OL : Un cadre de Lyon n’est pas d’accord avec Blanc après Nice

Publié par ALEXIS le 12 novembre 2022 à 11:15

Contrairement à Laurent Blanc, Anthony Lopes ne se contente pas du match nul de l’ OL contre Nice au Groupama Stadium (1-1). Il est frustré et en colère !

Cinq jours après sa défaite au vélodrome contre l’Olympique de Marseille (1-0), l’ OL a été tenu en échec par l’OGC Nice à Lyon. L’équipe de Laurent Blanc a été menée en première période, à la suite d’un penalty transformé par Nicolas Pépé (0-1, 38e). Alors que l’Olympique Lyonnais se dirigeait vers une deuxième défaite consécutive en Ligue 1, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont trouvé des ressources pour revenir au score.

Le capitaine des Gones a égalisé, aussi sur penalty, dans la dernière minute du temps réglementaire (1-1, 89e). L’ OL atteint ainsi la trêve internationale sur ce match nul décevant, mais accepté par Laurent Blanc. Il évoque « un résultat nul mérité ». « Même si nous avons été pris en défaut en contre parfois, nous avons acculé l'adversaire, nous avons été meilleurs dans le deuxième acte », s’est-il satisfait.

OL - OGC Nice (1-1) : Anthony Lopes ne se contente pas du match nul

Mais contrairement au nouvel entraineur de l’ OL, Anthony Lopes n’est pas content. Il est même déçu par le contenu et le résultat du match. Le gardien de but des Gones estime que l’équipe lyonnaise ne fait pas assez pour aller chercher la victoire, surtout à domicile. « Il y a du caractère, mais ça ne suffit pas. Notre premier acte (première période, ndlr) n’est pas du tout au niveau. On doit faire en sorte de faire un match plein. Nous sommes à la maison, on ne peut pas se contenter d'un nul. On revient à 1-1, mais ce n'est pas suffisant », a commenté le portier portugais.

L’ OL est provisoirement 8e de Ligue 1 avec 21 points, avant la trêve de la coupe du monde 2022. Lyon peut en effet se faire doubler par Clermont Foot (10e avec 19 points), qui affronte le RC Lens à Bollaert, ce samedi (17h). Un rang qui n’honore pas le club rhodanien, deuxième plus gros budget de Ligue 1. « Il y a quelque chose à aller chercher, mais les rencontres passent et on ne bouge pas beaucoup », a déploré Anthony Lopes.